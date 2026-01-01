賴清德稱彈劾案浪費時間 黃國昌反問大罷免要不要道歉？

民眾黨主席黃國昌到新北市參加元旦升旗，還跟穿憲兵裝的小朋友合影留念。(圖：黃國昌臉書)

賴清德總統今天（1日）被問到如何看待在野黨提起的總統彈劾案時，批評藍白兩黨，放著預算審查的正事不做，明知沒有超過3分之2的席次，還提案要彈劾總統，是在浪費時間。對此，民眾黨主席黃國昌也不甘示弱，隔空反問賴總統：那民進黨花費1年時間搞大罷免，最終32：0慘敗，你要不要跟台灣人民道歉？

對於賴總統批評藍白聯手在立院對他提出的罷免案，是明知通不過還要提，浪費時間一事。早上到

新北參加元旦升旗活動的民眾黨主席黃國昌，今天也火力全開，他先引2013年民進黨主席蘇貞昌說過的：「當總統毀憲亂政時，就是應該發動彈劾程序」的說法，來質問賴清德怎麼忘光了，何況當時民進黨在立院的席次連1/2都不到。他批評賴清德連基本的憲政精神都忘記了。

接著黃國昌又隔空反問賴清德，如果要談浪費時間，那就請好好回覆國人，2025年浪費台灣人一整年，最後搞到是32：0的大罷免，請問是哪一個政黨？連柯建銘都說從頭到尾背後指揮的就是賴清德。那賴清德要不要針對撕裂台灣社會，浪費台灣人民一整年的大罷免，跟台灣人民道歉？