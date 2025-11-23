賴清德稱徐蚌會戰「55.5萬國軍犧牲」？ 媒體人反駁揭真相

總統賴清德昨（22）日在臉書發文，緬懷民國37年11月22日徐蚌會戰中殉國的二級上將黃百韜，強調該場會戰短短66天內犧牲約55.5萬名國軍生命，「緬懷這段歷史，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」。對此，資深媒體人樊啟明點出，55.5萬這個數字，是整場戰役國軍傷亡、被俘、投降等總和，他直言，這篇貼文應非賴清德親自撰寫，「小編該打屁股」。

賴清德昨天在臉書發文表示，黃百韜一生戎馬，在關鍵戰役中曾多次以寡擊眾、力退共軍，當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。而在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃百韜展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，其所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。

賴清德強調，回顧這段戰爭，讓我們省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權，更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響。他並提到，應該緬懷的是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。

「賴總統對於自己不熟悉的歷史，是不是要再嚴謹一點」，樊啟明昨天在臉書發文表示，賴清德的臉書貼文提到徐蚌會戰「犧牲約55.5萬名國軍生命」，這個數字恐怕有不小的落差。他指出，根據相關戰史統計，此役國軍陣亡人數約13.4萬人，再加上負傷、被俘、投降和部隊被改編，人數才是55.5萬，「這篇可能不是賴總統自己寫的，小編該打屁股」。

