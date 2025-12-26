賴清德稱憲法規定年底審完預算？ 葛如鈞：總統還好嗎？

賴清德總統25日重砲批評在野黨阻擋總預算審查，並指稱《憲法》明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完。對此，國民黨立委葛如鈞今（26日）表示，賴清德對在野黨的指控，原來其引述的是獨有的「賴氏憲法」，並嘲諷：我們的總統還好嗎？

葛如鈞。(圖/截自葛如鈞臉書)

賴清德在桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮致詞時表示，中央政府總預算應該要迅速付委，今天是12月25日，距離12月31日只剩最後6天，《憲法》明文規定立院對明年度預算要在今年12月31日前審完，但現在連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。賴清德強調，如果立院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展、人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？

葛如鈞今在臉書貼文寫道，賴氏憲法不要來，真總統就別說假訊息！所謂「憲政」，不是總統可以隨口加註的政治口號。《憲法》從未明文規定立院必須在12月31日前完成總預算審查，這是基本的法律事實，而非見仁見智的解釋。

賴清德重批在野黨阻擋總預算審查。(圖/總統府)

葛如鈞指出，《憲法》只規範立院會期，而這個立院會期已延至1月31日；至於預算審查時程，相關規定出自《預算法》，而且在2001年改制後，實務上從來沒有在11月底前完成，這已經變成一個「長期且被默認的制度現實」，不是今年才發生的問題。總的來說，很不幸的，預算延宕是常態，準時完成才是少數。

葛如鈞表示，問題在於，賴清德總統不只是一般政治人物，而是曾任立委、行政院長，對預算制度的歷史與實務不可能陌生。當一位總統以錯誤的「憲法明文規定」指控在野黨不守憲，真正受傷的不是哪個政黨，而是《憲法》本身的權威。

葛如鈞認為，若連總統都可以依政治需要自行發明一套「想像中的憲法」，那人民要求他遵守真正的憲法，並非苛責，而是民主制度最基本的自保。而此次總統的論述「你們不守憲，沒資格談論憲法，要求別人守憲」的指控與訴求，在被眾人發現原來其引述的是獨有的「賴氏憲法」後，不攻自破。

葛如鈞強調，但這也突顯了令人不必細思也極恐的事實：我們的總統還好嗎？他，真能帶領國家守住憲法嗎？我們，指控他的毀憲亂政，難道是真？那又有誰能來制衡？

