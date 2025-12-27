賴清德稱憲法規定總預算12／31要審完 吳子嘉不禁脫口1句

總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政。媒體人吳子嘉指出，民進黨的執政總預算，每一屆都是跨年才通過的；他不禁說，一個總統隨便講講，這實在是很糟糕的事情。

吳子嘉26日在《董事長開講》網路直播節目中表示，賴清德稱總預算要在12月31日以前通過，連這個都不通過的話，主導國家進步，還談什麼憲政。吳子嘉指出，過去7年，民進黨的執政總預算，每一屆都是跨年才通過的，蘇嘉全、游錫堃當立法院長時，實際上憲法條文沒有這個規定。

廣告 廣告

吳子嘉接著表示，一個總統講話，隨便講講，這個實在是很糟糕的事情。因為總統是一個非常尊崇的職務，他代表著國家、代表著國家偉大的一面，結果你拿麥克風隨便說說，講完了他也不負責任，他錯了也不改。

吳子嘉更點出，賴清德為什麼在12月25日還在跟在野黨嗆聲，然後在野黨26日通過彈劾案。他認為，彈劾當然不會過，但是賴清德會被搞得灰頭土臉。像賴清德這個搞法，你的總預算會過嗎？不會過啊；你的國防總預算可以通過程序委員會嗎？可以進到立法院審查嗎？都不會啊。

吳子嘉認為，賴清德明明知道，他現在的發言無效，他也知道他的講話，對實質上的進度，一點影響力都沒有。他這樣講的唯一目的，再度表達了對在野黨的惡意，惡意不斷的增加，惡意螺旋是提升的。

【看原文連結】