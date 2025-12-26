賴清德稱憲法規定12/31審完預算 吳宗憲酸「賴氏憲法」：可請AI幫忙

賴清德總統25日批評在野黨阻擋總預算審查，並聲稱《憲法》明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完，引發爭議。國民黨立委吳宗憲直呼這根本是「賴氏憲法」，並建議賴清德，找個AI小幫手幫忙查資料，別總是弄錯。



吳宗憲今天表示，賴清德也曾擔任過立委，過去這25年，立法院在12月31日前完成預算審查的次數，應該不超過5次，「《憲法》這麼多條，我真的沒有看到一條，是賴總統所說的，12月31日前要完成預算的審查，所以這可能是賴氏的憲法啦，或者是他自己想像中的憲法。」



吳宗憲指出，這已非賴清德第一次發明出一套憲法跟法制，「以我對憲法的瞭解，總統可能引用錯誤，或者是他的幕僚又出包了，又給他錯誤的資訊。」吳宗憲說，有一次甚至到隔年的6月才審完預算，「我多次建議他可不可以去弄個AI小幫手，去付費去找個AI小幫手來幫他查一些相關的資料，不要總是弄錯。」

