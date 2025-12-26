賴清德稱憲法規定12/31要審完總預算 粉專：自創憲法

賴清德總統25日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，重砲批評在野黨阻擋預算審查。他指出，距離12月31日只剩最後6天，憲法明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完。對此，臉書粉專「政客爽」嘲諷，賴清德不愧是「萊爾」，自創憲法，2025年是「清德立憲制」的元年。

賴清德稱，憲法規定立院須在年底前審完總預算。(圖/總統府)

粉專「政客爽」今（26）日貼文寫道，賴清德不愧是「萊爾」，大翻車被抓包「自創憲法」；並認為，當憲法沒有這一條的時候，賴清德可以自創一條。2025年是偉大的一年，也是「清德立憲制」的元年！

粉專「政客爽」嘲諷，總統就任的時候宣誓，「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法」，但又沒說不能自創憲法，理智如我嘻嘻。

粉專「政客爽」25日便貼文表示，想問一下，賴清德的憲法是看「小橘書」學的嗎？所謂憲法「明文規定12/31日前要完成總預算審議」是民進黨在高鐵上掉300萬的陳明文規定的嗎？

粉專「政客爽」指出，憲法從頭到尾都沒有總預算的審議確切時間，僅有：第59條規定：「行政院應於會計年度開始三個月前，將下年度歲入歲出預算案提出於立法院。」第63條規定：「立法院有議決法律案、預算案……之權。」原來我們國家憲法是賴清德寫的，佩服佩服。

