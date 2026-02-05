賴清德稱接受九二共識就是推展統一 國民黨：不要帶頭造謠

國民黨主席鄭麗文昨在中常會上表示，九二共識就是兩岸同屬一中，沒那麼恐怖，這是中華民國憲法明文規定、白紙黑字所寫的。賴清德總統今（5）日受訪時回應，「如果有人欣然接受九二共識並且不害怕的話，那表示他真的是中國人，同時也積極的在推展兩岸的統一。」國民黨文傳會對此反駁，九二共識和「一國兩制」毫無關聯，和「統一」更扯不上邊，請賴清德總統不要帶頭造謠。

鄭麗文。(圖/中天新聞)

國民黨表示，請賴清德總統不要帶頭造謠，九二共識和「一國兩制」毫無關聯，和「統一」更扯不上邊。國民黨智庫赴大陸交流，立刻為台灣民眾帶來和平紅利，賴清德急了，所以語無倫次抹紅國民黨。

國民黨指出，九二共識是兩岸交流的政治基礎，兩岸交流的鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題。

賴清德(圖中)。(圖/總統府)

國民黨強調，「無法理解賴清德總統為何要唱和習近平的詮釋，難道他自己甘當中共同路人嗎？還是酸葡萄心態，自己做不到和緩兩岸關係，就只會抹紅扣帽子？」人民已經受夠意識形態掛帥，台灣需要的是務實，不是口水。

國民黨指出，賴總統無視川普政府的戰略，已放棄走對抗中國大陸老路，川普昨天和習近平通話，強調願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展，賴總統還在自說自話、吹噓台美關係，只會讓台灣淪為中美交易的籌碼。

國民黨直言，把關國防預算的原則不變，我們支持國防預算合理增加，但反對空白支票；軍人加薪也是強化國防，呼籲執政黨盡速編列預算、主動化解朝野僵局。

