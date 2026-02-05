賴清德稱接受「九二共識」就是推展兩岸統一 國民黨轟只會抹紅扣帽子

中國國民黨黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自中國國民黨Facebook直播）





中國國民黨黨主席鄭麗文昨（4）日在該黨常會上表示，回歸九二共識叫做兩岸同屬一中，不是洪水猛獸。鄭麗文亦向總統賴清德喊話，接受「九二共識」，下架「台獨黨綱」，下架台獨黨綱，兩岸就春暖花開、和平對話、溝通交流，沒有阻礙與抗拒。總統賴清德今（5）日則回應，如果有人在中國對九二共識已有明確定義的情況下，若仍選擇接受，等同認同中國立場，並積極推展兩岸統一。國民黨隨後回應批評賴清德只會抹紅扣帽子，並要賴清德不要帶頭造謠。

國民黨說「九二共識」與「一國兩制」亳無關聯，與「統一」更扯不上邊，國民黨智庫赴中國交流，立刻為台灣民眾帶來和平紅利，並批「賴清德急了，語無倫次抹紅國民黨。」

國民黨認為，「九二共識」是兩岸交流的政治基礎，兩岸交流的鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題，「九二共識」、「一國兩制」毫無關聯，「習近平也從未講過『九二共識』就是『一國兩制』，賴清德捏造習近平言論，自導自演，大搞認知作戰，他自己做不到和緩兩岸關係，就只會抹紅扣帽子？」

國民黨強調，人民已經受夠意識形態掛帥，台灣需要的是務實，不是口水，賴清德無視美國川普政府的戰略，已經放棄走對抗中國的老路，川普昨天與習近平通話，強調願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展，賴清徳還在自說自話、吹噓台美關係，只會讓台灣淪為中美交易的籌碼。

國民黨最後表示，把關國防預算的原則不變，支持國防預算合理增加，但反對空白支票，而軍人加薪也是強化國防，呼籲執政黨盡速編列預算、主動化解朝野僵局。

