賴清德稱未來以「北市隨機攻擊案」為鑑 在人流眾多場所「加強部署警力」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

捷運台北車站、中山商圈昨晚出現隨機襲擊事件，包括兇嫌張文在內有4人死亡、多人受傷。對此，總統賴清德今（20）早前往台大醫院慰問家屬，他表示，政府會以此為鑑，在公共場所、人流眾多的地方，加強部署警力，若有事情發生，快打部隊也要即時發揮功能，讓民眾得到保護。

賴清德說，他要對昨晚駭人的暴力攻擊事件中，不幸往生的民眾表達哀悼，並慰問家屬。（資料照）

北市中正區日前爆出無差別攻擊事件，27歲兇嫌張文在捷運台北車站M7出口放置煙霧彈後，前往中山商圈隨機朝路人、機車騎士揮舞長刀，最後在警方包圍下，張文於誠品南西店墜樓送醫不治。

廣告 廣告

賴清德今早前往台大醫院探視北市隨機襲擊事件的傷者。他受訪表示，首先他要對昨晚駭人的暴力攻擊事件中，不幸往生的民眾表達哀悼，並慰問家屬，也感謝台大醫院、三軍總醫院等各大醫院，盡全力搶救傷患，同時他也要對這件事情裡奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，他們展現英勇的行為，令人欽佩。

另外，賴清德說，他已要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人背景、犯案動機、是否有共犯，背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查，並將真相向社會交代，未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所、人流眾多的地方，一定要加強部署警力，且快打部隊一但有事情發生時，能即時發揮功能，讓民眾能得到保護。

台大醫院院長余忠仁說明，昨晚這起非常不幸的事件，有兩位傷患送到台大醫院，第一位到院前已死亡，主要原因是他左胸穿刺傷，傷及左肺和左心房，大量內出血，急救後不幸死亡。

余忠仁指出，第二位傷患是在昨晚7點15分左右送達，他是左頸部撕裂傷，主要是刀傷，經過手術室處理、初步縫合過後，沒有傷及內部器官，目前在加護病房裡，狀況非常穩定，神智清楚，稍微疲憊，應該是無事。

更多FTNN新聞網報導

網友稱「高雄車站是下個隨機攻擊地」 卓榮泰震怒：讓他變社會公譴對象

男子在北車、中山持長刀隨機砍人 賴清德說重話了：絕不寬貸！

北市隨機殺人案釀4死慘劇 高虹安提醒：遇緊急狀況「先逃離、別圍觀」

