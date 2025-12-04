賴清德稱樂意助中解決經濟問題 藍委批「講空話」：兩岸無溝通管道要如何合作？

國民黨發言人、立委牛煦庭今（4日）表示，民進黨政府在目前兩岸沒有任何溝通管道的情況之下，談這樣的事情恐怕不會有任何實質上的助益。（資料照／李奇叡攝）

總統賴清德接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪時表示，中國目前的經濟非常不好，台灣很樂意幫助中國，解決各項經濟問題。對此，國民黨發言人、立委牛煦庭今（4日）表示，民進黨政府在目前兩岸沒有任何溝通管道的情況之下，談這樣的事情恐怕不會有任何實質上的助益。

牛煦庭說，他前陣子才剛從新加坡回來，新加坡善用了跟中國大陸的地緣關係及區域優勢，所以全世界資本願意注入，也為新加坡創造了很多的就業機會。台灣曾經有這樣的一個榮景，但並沒有把握機會，這也是為何國民黨一直都主張兩岸要有穩定對話管道。

廣告 廣告

牛煦庭說，兩岸對話不表示要出賣台灣利益跟國格，也不表示要出賣產業，反而是要幫台灣的產業創造機會。民進黨在沒有對話管道的前提下，兩岸經濟上要如何互相合作呢？

牛煦庭強調，賴清德如今講這種空話，恐怕不會有實質的幫助。現在台灣社會要對焦的問題從來就不是立場、意識形態等虛幻的東西。而是要聚焦真實的國家利益及產業需求，面對真人民對於經濟的真實想法，這些東西才是要討論的。



回到原文

更多鏡報報導

「中國經濟的確非常不好」 賴清德喊話習近平：不該考慮擴張領土而是照顧人民

川普提「美國製造全球近半晶片」可行？賴清德：願助美國再工業化

「和平必須靠實力」 賴清德《紐時》專訪：台灣一定會保護好自己國家