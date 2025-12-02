賴清德稱沒看到馬政府兩岸和平紅利 馬辦：怎還說得出口？

賴清德總統2日接見北美洲台灣同鄉時批評前總統馬英九任內國防預算不斷減縮，並強調中國大陸對台灣威脅越來越強烈。馬辦馬英九辦公室回應，賴清德任內的國防預算是馬政府的五倍，卻被經濟學人認為台灣是世界上最危險的地方，花這麼多錢卻換不到安全，賴清德怎還說得出口？

賴清德2日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，馬英九時代認為，只要不增加國防預算就能得到中國大陸的善意回應，但事實並非如此，馬英九任內國防預算不斷縮減、不到GDP2%，但中國大陸那段時間的國防預算卻以2位數幅度不斷成長。

賴清德指稱，馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當總統看了資料「都沒有看到所謂紅利」。對此，馬辦指出，馬英九八年任內，是兩岸最和平，最繁榮的期間，不但兩岸簽署23項協議，包括ECFA與陸客觀光等，至今國內外的評論都認為是兩岸最穩定的時候。

馬辦續指，民進黨一向只聽自己想聽的、只看自己想看的，賴清德說看了資料卻沒看到舉世公認的事實，也難怪先前團結國家十講，會有這麼多和社會產生落差的情況。希望總統府幕僚提供給賴清德正確訊息，不要再讓總統發言貽笑大方了。