賴清德稱留「中華民國」國號是為團結台灣 鄭麗文：那就乾脆廢除台獨黨綱

國民黨主席鄭麗文今（7日）受訪時表示，既然賴清德說沒有宣布台獨的必要，那就乾脆廢除台獨黨綱。（圖／國民黨提供）

總統賴清德昨（6日）表示，留著「中華民國」這個國號，有助團結台灣社會，不需要另行宣布獨立。國民黨主席鄭麗文今（7日）受訪時表示，既然賴清德說沒有宣布台獨的必要，那就乾脆廢除台獨黨綱，相信包括國民黨在內，一定願意跟賴清德一起，為中華民國的未來團結一致。

賴清德昨提及，民主前輩雷震曾主張將國號改為「中華台灣民主國」，而民進黨沒有改國號的原因是因為，《台灣前途決議文》中明確提到台灣是主權獨立的國家，名稱是中華民國，不管國家名稱是什麼，指的都是台澎金馬2300萬人民。

賴清德說，留著中華民國這個國號有助團結台灣社會，名字寫在憲法裡，不需要另行宣布獨立，去年他當選時，國際社會有時也稱呼中華民國台灣或台灣，不管國家名稱是什麼，指的都是台澎金馬2300萬人民。

鄭麗文今出席南投黨慶時，表示賴清德在短時間內就改口幫自己留下轉圜餘地，既然賴清德身為國家元首，對於重大的國家定位應該要解釋地穩定清楚，而不是一直策略性地不斷變化，這會造成大家的困擾。

鄭麗文說，既然賴清德說沒有台獨的問題，也沒有宣佈台獨的必要，那非常誠摯地希望賴清德乾脆下架、廢除台獨黨綱，讓大家相信其說的話是真的，如果賴清德廢除台獨黨綱，真的跨出團結中華民國最關鍵的一步，相信朝野政黨、起碼包括國民黨在內，一定願意跟賴清德一起，為了中華民國的未來團結一致。

「到底哪一個賴清德講的話才是真的呢？」鄭麗文強調，賴清德的談話也再次證明，中華民國的確是唯一可以保護台灣的最重要的傘，那就應該要認同中華民國、捍衛中華民國，中華民國不是像賴清德所說的只有四個字而已，而是代表亞洲第一個民主共和國，賴清德真的尊重中華民國所代表的民主、法治、自由的價值嗎？

鄭麗文質問，中華民國是一中憲法，賴清德認同嗎？而中華民國保障人權，賴清德卻毫不留情的歧視中華民國的價值。尤其面對一個尊重地方自治的民主憲法，賴清德到現在都還對幫助地方政府的《財劃法》財源死抓著不肯放，所以賴清德真的相信中華民國、認同中華民國憲法的核心價值嗎？

鄭麗文強調，真的非常希望賴清德能夠誠懇的回答這些問題，台灣不能再內耗，尤其不要拿中華民國四個字來玩廉價的政治遊戲，因為大家真的非常希望團結在中華民國的憲法之下，不要再搞對立、不要再撕裂，台灣不能再內耗了，「誠摯希望賴清德能下架台獨黨綱，支持、相信中華民國憲法的核心價值」。



