賴清德稱立委很多議員出身 藍批：職業歧視

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德11日率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹與陸海空軍三軍司令開記者會，呼籲盡速審議1.25兆的國防特別預算。國民黨立委洪孟楷今（12）日受訪說，在野黨自始至終都堅持且支持中華民國捍衛自主能力，他反而要呼籲執政黨與賴清德，不要將在野黨視為洪水猛獸或對立面，強調把關人民荷包與加強國防實力、支持國防預算之間並無衝突。

洪孟楷質疑，這筆高達1.25兆的預算內容究竟為何？這筆預算已接近年度總預算的一半，絕非小數目，過去已有6000多億的F-16軍購案未能如期如實到貨，這是鐵錚錚的事實，並非在野黨刻意捏造，但執政黨目前僅一味要求預算通過，卻未能向國人說明採購內容，甚至連民進黨立委也說不清楚，導致預算審查缺乏實質依據。

洪孟楷說，賴清德找來三軍司令一起開記者會，這是「捨近求遠」，只要政府能將項目列清楚，在野黨絕對願意共同審查，例如美國國會公開的3000多億項目，在野黨就表達支持且願意儘速審理。他重申，藍營委員自始至終都站在捍衛中華民國的立場上「寸步不讓」，重點在於錢是否花在刀口上，請執政黨不要劃錯重點。

國民黨立委王鴻薇受訪則針對賴清德談話的諸多論點反擊。賴清德說，如果沒有行政院版，就不能通過立法院提案版本，王鴻薇說，這完全是對《憲法》的謬誤與錯解，賴清德別再自封為大法官，事實上過去有許多重大法案，如上會期通過的「外送員專法」，自始至終都沒有行政院版本，全憑立法委員或黨團提案通過並公告實施。

王鴻薇強調，立法院各黨團本來就有權利提出法案，甚至司法院也有提案權，並非只有行政院版才是唯一合法來源。

此外，賴清德說，本屆很多立委是議員出身，但地方議會運作跟立法院、政院運作不一樣，工作層次跟國家最高民意殿堂運作完全不同。王鴻薇說，這是看不起地方議員，甚至帶有嚴重的職業歧視，民進黨立委吳思瑤、王世堅也都當過議員，賴清德為了抨擊在野黨，竟連自家立委都罵進去，難道也覺得這些同黨立委不夠格嗎？

