賴清德稱立委很多議員出身 藍批：職業歧視
[NOWnews今日新聞] 總統賴清德11日率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹與陸海空軍三軍司令開記者會，呼籲盡速審議1.25兆的國防特別預算。國民黨立委洪孟楷今（12）日受訪說，在野黨自始至終都堅持且支持中華民國捍衛自主能力，他反而要呼籲執政黨與賴清德，不要將在野黨視為洪水猛獸或對立面，強調把關人民荷包與加強國防實力、支持國防預算之間並無衝突。
洪孟楷質疑，這筆高達1.25兆的預算內容究竟為何？這筆預算已接近年度總預算的一半，絕非小數目，過去已有6000多億的F-16軍購案未能如期如實到貨，這是鐵錚錚的事實，並非在野黨刻意捏造，但執政黨目前僅一味要求預算通過，卻未能向國人說明採購內容，甚至連民進黨立委也說不清楚，導致預算審查缺乏實質依據。
洪孟楷說，賴清德找來三軍司令一起開記者會，這是「捨近求遠」，只要政府能將項目列清楚，在野黨絕對願意共同審查，例如美國國會公開的3000多億項目，在野黨就表達支持且願意儘速審理。他重申，藍營委員自始至終都站在捍衛中華民國的立場上「寸步不讓」，重點在於錢是否花在刀口上，請執政黨不要劃錯重點。
國民黨立委王鴻薇受訪則針對賴清德談話的諸多論點反擊。賴清德說，如果沒有行政院版，就不能通過立法院提案版本，王鴻薇說，這完全是對《憲法》的謬誤與錯解，賴清德別再自封為大法官，事實上過去有許多重大法案，如上會期通過的「外送員專法」，自始至終都沒有行政院版本，全憑立法委員或黨團提案通過並公告實施。
王鴻薇強調，立法院各黨團本來就有權利提出法案，甚至司法院也有提案權，並非只有行政院版才是唯一合法來源。
此外，賴清德說，本屆很多立委是議員出身，但地方議會運作跟立法院、政院運作不一樣，工作層次跟國家最高民意殿堂運作完全不同。王鴻薇說，這是看不起地方議員，甚至帶有嚴重的職業歧視，民進黨立委吳思瑤、王世堅也都當過議員，賴清德為了抨擊在野黨，竟連自家立委都罵進去，難道也覺得這些同黨立委不夠格嗎？
2026年新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參戰，國民黨熱門人選是台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然，至今仍未定案。不過，外傳新北市長人選有可能將在「這天」浮上檯面，為藍營選戰定錨。
[NOWnews今日新聞]國民黨今年九合一選舉至今仍未確定新北市長參選人，將派熱門人選台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然出戰備受關注。對此，劉和然今（11）日在臉書宣布，不參選新北市長，而新北市長...
賴清德總統今（11）日上午在總統府主持「守護民主台灣國防特別預算」記者會，親上火線說明預算的整體戰略思維和政策方向，並罕見的包括參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐上將，現場共12顆將星出席。對此，中華戰略學會資深研究員張競強調，「拜託問題出在行政院，不是立法院」，同時質疑賴總統「消費職業軍人」。
[Newtalk新聞] 今年2月初在北京召開的「國共智庫論壇」，表面上以「兩岸交流合作前瞻」為題，實際上卻在台灣社會引發高度爭議。 這場論壇從籌備、召開到事後對外宣稱的「共同意見」，不僅未能消弭社會疑慮，反而再次凸顯國共互動與台灣民主安全之間的結構性張力。中華亞太菁英交流協會日前公布的「國共智庫論壇大體檢」民調，正好提供一個重要視角，讓我們得以更清楚理解台灣社會如何看待這類政治性高度濃厚的「交流」。 台灣社會對兩岸交流的風險疑慮 這份民調反映出台灣社會對「國共智庫論壇」的三層核心態度，第一，民眾已不再接受去政治化的交流話術，對於國共互動的統戰性質有更高敏感度；第二，經濟、安全與民主價值在民意中已被視為不可分割的整體；第三，國防議題正在成為跨世代的共識基礎。 首先，近五成（48%）民眾不支持「國共智庫論壇」的舉辦，本身就是一項不容忽視的民意訊號。在民主社會中，交流並非原罪，但交流的對象、內容與政治脈絡，決定了社會能否給予信任；問題在於，國共智庫論壇從來不是單純的學術對話，而是建立在中共對台統戰戰略之中的政治互動。當北京持續以軍事威懾、外交打壓與法律戰對台施壓，卻同時透過國共平台塑造「兩岸
即時中心／連國程報導台北市副市長李四川今（11）日宣布請辭回新北籌備選戰後，新北市長侯友宜率先表態全力支持，而原本打算參選的新北市副市長劉和然，也表示願意力挺李四川選新北市長，喊出團結讓新北贏下更好的未來。另一方面，民眾黨主席黃國昌積極投入新北市長選戰，今日也表示將與李四川「組成最強的競爭團隊」，也讓外界更加關注藍白對於新北市選戰的布局。
即時中心／高睿鴻報導中國武統台灣的野心持續遞增，為厚植我國防禦力量，國防部積極推動「1.25兆軍購條例」交付立法院委員會審查，卻不斷遭國民黨、民眾黨以人數優勢封殺。為宣稱其阻擋行徑有正當性，在野陣營辯稱，此舉與政府未按在野黨立委提案、替志願役官兵一律每月加薪3萬有關，並批判政府不照顧軍人，才導致國防預算被延宕；對此，總統賴清德今（11）早嚴正聲明，這是完全錯誤的連結、且民進黨政府比國民黨政府「更照顧國軍」。
南部中心／陳家祥、陳芷萍 台南市報導獲得民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，10日下午與四連霸台南市議員的妹妹陳怡珍連袂召開記者會，陳怡珍宣布將不參選議員。陳亭妃說，這是很艱難的選擇，為了第八選區的團結，她只能拜託妹妹。之後陳怡珍將擔任陳亭妃競選團隊執行總幹事，投入輔選工作。民進黨台南市議員陳怡珍宣布將不參選議員，里長抱著她落淚哽咽，十分不捨。（圖／民視新聞）「團結一致！大步向前！」高喊口號，喊的卻不是當選，立委陳亭妃和市議員妹妹陳怡珍連袂召開記者會，卻是宣布不參選議員。陳亭妃：「在今天登記最後一天每個人都問她說，妳什麼時候要去登記，怡珍今天在這裡宣布，她不會去參加登記，她也不會參與這一次北區中西區的議員選舉。」陳怡珍：「做了一個很困難的決定，宣布不參選這一次的議員的連任，那我想未來服務會繼續，那我想不管是在什麼位置，愛台南的心，還有對基層的承諾都不會改變。」里長抱著陳怡珍落淚哽咽，不捨的說，「放棄要選真的很不容易。」陳怡珍是連任四屆的台南市議員，要通過黨內初選以及連任並不困難，沒想到卻在姐姐獲得台南市長參選門票之際，突然要止步，令外界十分驚訝。陳亭妃表示，為了第八選區的團結和諧，她無法影響別人，只能拜託妹妹退出選舉。（圖／民視製表）根據了解，陳怡珍所有的台南市第八選區（中西區、北區），除了陳怡珍外，挺憲派的議員周嘉韋、邱莉莉、沈震東交棒給弟弟沈震南、以及湧言的林建南四人已經完成登記，若加上陳怡珍，就有五人，民進黨現任4席，預計提名4人，如今陳怡珍退出，該選區就不必辦理初選，是對不同派系釋出善意，有大和解之意。陳亭妃：「我既然要做桶箍，我們就勢必要在比較能夠去處理一些選區，來做出一些決定，那我不能影響別人，但是我可以拜託我自己的妹妹。」台南市議員擬參選人林建南：「為了咱進步大台南台南隊的這團結，能夠做出這決定，建南身為一個新的參選人，非常非常的欽佩。」原本外界還期待可以看到議員妹妹質詢市長姐姐的畫面，兩人在議會同框已經不可能。外界也好奇陳怡珍不當議員之後，下一步要做什麼，陳亭妃表示，妹妹將會擔任她的競選團隊執行總幹事，全力替她輔選抬轎。原文出處：震撼彈！ 陳亭妃與胞妹開記者會 「四連霸議員」宣布不連任 更多民視新聞報導陳亭妃妹宣布不選台南市議員了！四連霸放棄連任喊為了團結綠新北議員初選登記最後一天 蘇巧慧：一定推出「最強人選」綠營議員初選震撼彈！紀政姪子入黨25年 宣布「退黨迎戰」理由曝光
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大選中取得壓倒性勝利，不過這也引發中國高度警戒，並準備持續對日本施加壓力。日媒報導指出，對於習近平政權而言，從高市早苗突然解散眾議院到自民黨...
台北市松山信義議員選區因為王鴻薇、徐巧芯兩人從議員轉戰立委，留下兩席議員位置可在2026年讓新人補位，因此今年黨內初選意外熱烈；其中，在近日正式宣布投入初選的朱家軍3.0，國民黨前發言人楊智伃向《風傳媒》表達，自己在擔任國民黨發言人後，打過幾次漂亮的戰役，像是一口乾掉核廢料水，讓來作秀的綠營參選人崩潰傻眼，打掛民進黨副秘書長何博文的論文，還有在大罷免期間放「......
澳洲智庫ASPI最新報告指出，中國對台威脅已從傳統軍事擴展至「法律戰」，自2025年起從口頭威嚇轉為實質執法。陸委會數據顯示，台人在中遭拘留或受限案件激增至221件，較前一年暴增四倍。北京利用模糊的國安指控，透過「長臂管轄」與「連坐法」鎖定挺台人士如立委沈伯洋及其親屬，意圖將「台灣身分」本身視為法律風險。此策略旨在阻止台人與中國接觸，並將國內法效力強行延伸境外，極大化民主代價。ASPI呼籲各國支持
中共去年12月發動環台軍演，代號為「正義使命-2025」；外媒《金融時報》今（10日）揭露，解放軍戰機在軍演期間多次採取危險的挑釁行為，其中包含發射熱焰彈、近距離緊貼飛行等，有如「黑道在街上炫耀手中的槍枝」。對此，國安人士也證實確有其事，並稱過程十分驚險，猶如沒教養小孩挑釁。
賴清德總統今日召開記者會,喊話立院儘速審議國防採購特別條例。台灣民眾黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳隨即召開記者會回應,強調民眾黨版軍購條例已於上個會期一讀通過付委,年後開議即可審查。
[Newtalk新聞] 據 X《War Radar》消息，加密預測市場平台 Polymarket 近日出現一筆引發高度關注的下注交易，一個被認為「可疑」的帳戶押注 10 萬美元，預測美國將於今晚對伊朗發動攻擊，若結果成真，潛在報酬高達 400 萬美元。此舉隨即引發外界質疑，究竟是掌握內幕消息，還是單純進行高風險投機操作。不過上述消息尚未核實。 據《今日以色列報》報導，Polymarket 的運作方式，讓一切都被「遊戲化」，無論是馬斯克在特定日期會發幾則推文，還是某場戰爭是否可能爆發。數據不再只是反映現實，而是開始「塑造」現實。試想一種情境：Polymarket 的投注結果顯示，某個政黨在選舉中大幅領先。這種對數據的信任，可能會讓競爭政黨的支持者放棄投票（因為覺得反正會輸），也可能使領先政黨的選民變得自滿，認為即使不出門投票也能勝選。在這兩種情況下，實際選舉結果都可能因投注市場的走向而受到影響。 甲板上停滿戰機的林肯號航母正在駛向波斯灣。 圖 : 翻攝自紅星新聞 報導也提及，另一個更具風險的例子，是 Polymarket 上關於伊朗與以色列是否爆發戰爭的投注。許多情報機構已將 Polym
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，對比綠營多縣市迅速完成徵召、初選，藍營多地難產分裂，黨內對黨主席鄭麗文領導也出現雜音。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉批評鄭麗文愛製造事端，還執意參加「鄭習會」讓自己淪為票房毒藥，直言「國民黨就垮掉了嘛！」
高市為何大勝？中日如何繼續交鋒？四月高市即將訪美，屆時將會如何鞏固日美同盟？台灣問題是包袱還是資產？內部嚴峻的通膨及低薪問題會否糾纏她？
無黨籍立法委員高金素梅疑涉及利用人頭詐領助理費，今（10）日清晨遭到檢調搜索。國民黨立委羅智強一早就揭露此事，並稱「民主寒冬來臨、下一個又是誰」；前立委鄭運鵬助理、投入2026蘆竹區桃園市議員選戰的簡伊翎對此表示，在事實尚未釐清前，不該搶著下政治結論。
即時中心／顏一軒報導國民黨、民眾黨已在立法院十度阻擋8年共1.25兆國防特別預算付委。對此，總統賴清德明（11）日10時將在總統府大禮堂舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，屆時會他將親上火線發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將等人也會陪同出席。
總統賴清德今天（11日）召開記者會，說明推動國防特別條例的整體戰略思維與政策方向，期待立法院新會期開議後，盡速完成國防特別條例的審議。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，為了台灣的國防安全，民眾黨要把軍購條例列為最優先法案，「我們同意院版條例付委，在立法院併案審查」。
川普威脅若未取得戈迪豪跨國大橋至少一半產權，將阻止大橋通車，引發加拿大政商界強烈反彈。隨著跨境基建與貿易爭議升溫，美加關係再度面臨重大考驗。