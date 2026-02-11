賴清德稱立委跟議員層次不同 陳清龍嗆「權力傲慢」：都是一票票選出的民代

民眾黨立院黨團11日上午召開記者會，由左至右分別為黨團幹事長邱慧洳、黨團總召陳清龍、黨團副總召王安祥。（袁茵攝）

賴清德總統今（11日）率三軍司令召開記者會，呼籲在野將院版軍購條例一同付委審查，並稱這屆立委從地方議會上來，但地方議會運作跟立法院、政院運作不一樣，工作層次跟國家最高民意殿堂運作完全不同。對此，過去擔任台中市議員的民眾黨團總召陳清龍批評，這是權力傲慢，地方民代也是由人民一票票選出，此話是否代表賴不尊重民意？

民眾黨立院黨團11日上午召開「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會，並於會後接受媒體訪問。

針對賴清德稱這屆在野立委很多從地方議會上來，但中央跟地方運作層次不同，質疑在野不懂憲政層次一事，陳清龍表示，「賴總統講這句話，我想就是代表權力的傲慢。」

陳清龍提及，賴清德也是全國人民一票票選出的民選總統，地方民代也是人民一票票選出的民代，且地方民代深耕地方、代表民意，「賴清德今日記者會不也是向所有地方人民做訴求嗎？你不尊重民意代表，是否代表你也不尊重民意？」

陳清龍指出，地方民意代表可能不懂國防，但反問公衛出身的賴清德，「你是做醫生的，請問你懂國防嗎？你懂《憲法》嗎？到目前為止，賴總統所做的一切作為，有依照《憲法》賦予的程序執行對國家治理責任嗎？」

最後，陳清龍酸說，所以賴清德可能也不懂國防跟《憲法》，也可能不懂台灣歷史、民主及尊重人民，「你也不懂長毛象！」

