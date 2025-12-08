賴清德稱綠沒改國號有助團結 郭正亮超狂打臉：說謊

總統賴清德日前表示，民進黨沒有更改國號，保留中華民國國號有助團結台灣社會，且名字已寫在憲法中，無需另行宣布獨立。對此，曾參與執筆〈台灣前途決議文〉的前立委郭正亮直呼，賴清德完全是在說謊。

賴清德。（圖／中天新聞）

對於賴清德的說法，郭正亮今天（8日）在中天節目《大新聞大爆卦》表示，「他這個就是…完全說謊，1999年台灣前途決議文的作者在這裡，小弟是參與執筆的人，當時為什麼要修？因為本來1991年叫台獨黨綱，根本沒有中華民國，就是直接要制憲建國了，那個台獨黨綱是這樣寫的。」

郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮指出，當時前總統陳水扁是黨主席，因為看到國民黨分裂，認為有機會當選，「那他一定會被攻擊，你連中華民國都不承認，你選什麼總統？因為在台灣前途決議文之前，民進黨從來沒有提過中華民國，從來沒有，包括賴清德自己，還有一張歷史性的照片，在國民大會寫一個台獨萬歲。」

郭正亮說，後來這就變成最近民進黨常講的那句話，「台灣是主權獨立的國家，國號叫中華民國，就是認為這個一定會被攻擊，你主張要改國號，那你要參選什麼總統？一定會被攻擊所以才加了這一條，整個過程我都在，從來沒有人提過這個。」

賴清德。（圖／中天新聞）

郭正亮指出，「中華台灣民主國」是雷震等人在1960年代的主張，在台灣從來沒有發生過任何影響，因為民進黨的腦袋裡面根本沒有中華這個概念，所以才會到今天連中華民族都說不出來。只是因為你要參選總統，必須要表示你不會宣布台獨，不會修憲，希望台灣的選民能夠知道他沒有要改變現狀，「從蔡英文開始連修憲都沒修，就直接說台灣是已經獨立了，我第一次看到有人這樣自嗨。」

