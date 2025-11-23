賴清德稱緬懷國軍非共諜 鄭麗文回擊：勿消費國家英雄政黨惡鬥
總統賴清德紀念曾獲頒青天白日勳章的黃百韜將軍殉國，稱應該紀念國軍官兵而非共諜，被視為暗批國民黨主席鄭麗文日前追思前共諜吳石。對此，鄭麗文今（23日）表示，身為中國民國領導人與總統，應該團結中華民國、保衛台澎金馬，不要在內部製造敵人與裂痕，請賴總統不要政黨惡鬥。
昨天是曾獲頒青天白日勳章的黃百韜將軍殉國紀念日，賴總統在臉書紀念黃百韜表示，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」由於鄭麗文日前出席白色恐怖活動，追思對象包含共諜吳石。賴總統這番說法被認為是暗批鄭麗文。
鄭麗文上午出席雲林口湖健行活動受訪時說，曾經為中華民國犧牲性命、站在第一線捍衛國家的所有英雄，不但應該紀念，更要繼續秉持精神、保衛國家，不應該把國家英雄作為政黨鬥爭的工具，也不應該消費國家英雄，要記得過去中華民國走過風雨的歷史，不要忘記先輩流血流汗。
鄭麗文說，身為中國民國的領導人與總統，應該團結中華民國、保衛台澎金馬才是使命，不要在內部製造敵人與裂痕，台灣經不起撕裂，請賴總統不要政黨惡鬥。
媒體詢問國民黨立委張嘉郡爭取接棒參選雲林縣長，鄭麗文說，家裡面有女生最幸福，推崇張麗善當家，是五星級縣長，接棒的張嘉郡也是女生，希望世代接棒、棒棒都是最強棒，雲林女人當家就是她的最高期待與期許。鄭麗文握起雲林縣長張麗善與張嘉郡的手說，「女人撐起一片天」，雲林交給國民黨，大家一定安。
