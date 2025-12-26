賴清德稱總預算須12／31前審議 台大教授：多出一條憲法？

總統賴清德25日指出，依憲法規定，立法院必須在每年12月31日前完成總預算審議。對此，台大教授劉靜怡質疑，為什麼多出一條不存在的憲法規定？民間學者張若彤也指出，憲法沒有這一條，這應該是規定在《預算法》。網友揭露，從2017~2023，民進黨是完全執政，總預算審查完成日期通通超過12/31；網友並諷刺，總統宣誓必遵守憲法，但又沒說不能自創憲法！

桃園國際機場第三航廈北廊廳正式啟用，總統賴清德25日出席典禮致詞時指出，依憲法規定，立法院必須在每年12月31日前完成對次年度中央政府總預算的審議，但目前進度仍卡關，甚至連委員會審查都尚未展開。他批評，若立院無法如期審議，不僅無法談論憲政精神，連最基本的國家發展、公共建設與人民所需資源，都可能因政治考量遭到阻擋，「還有什麼資格再談憲政？」

對此，台大教授劉靜怡在臉書質疑，「為什麼今天又多出一條根本不曾存在過的憲法明文規定啊.......實在無奈」。

民間學者張若彤也指出，憲法沒有這一條，這應該是規定在《預算法》51條，「總預算案應於會計年度開始一個月前 由立法院議決，並於會計年度開始十五日前由總統公布之。」

臉書粉絲頁「政客爽」也揭露，從2017~2023，在行政院、立法院民進黨是完全執政，立法院長也是民進黨的，結果總預算的日期通通超過12/31。按照賴清德的講法，民進黨每年都在違憲。

「政客爽」諷刺，2025年是偉大的一年，也是「清德立憲制」的元年！總統就任的時候宣誓「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法」，但又沒說不能自創憲法！

