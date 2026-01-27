賴清德稱美恐將關稅提至25%以上 民眾黨嗆：挾洋以自重、踐踏台灣主權

民眾黨主席、黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

美國總統川普（Donald Trump）今（27日）說，韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此將關稅從15％提高至25％。總統賴清德今接受《民視》專訪表示，希望在野黨可以支持，不要焦土政策，不然美國可能將關稅提高至25％，甚至更高。民眾黨立法院黨團發文痛批，民進黨政府別忘了，當年太陽花運動期間，綠高舉公開透明、逐條審查、沒有黑箱，如今不只換了位子也換了嘴臉，行為雙標。

民眾黨團指出，南韓的例子恰恰說明一件事：民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，反而更要堅守實質審議權。南韓國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，是對人民負責的具體展現。

民眾黨團直言，反之，民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是「重大成果」，卻不願對台灣人民與國會說清楚：除了要以比日韓更高的投資金額，以5000億美元加大投資美國外，後面還有什麼？」是美豬、美牛擴大進口？汽車市場全面開放？或者是智財權保護加嚴？是否會因此犧牲人民的食品安全或導致各種市場的「重分配」？

民眾黨團表示，在種種資訊完全不透明的情況下，立法院根本無從進行實質審議與把關，產業與勞工也無法預作因應，賴清德總統卻在此時引南韓為例對內施壓，要求國會與社會「先接受、再相信」。

民眾黨團強調，民進黨政府不應忘記，當年在太陽花運動期間，民進黨高舉的正是「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」的旗幟，強調重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督，如今民進黨不只換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」，此種挾洋以自重的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線。

