賴清德稱蕭美琴赴歐洲議會如007？ 林佳龍：跟劇情一樣驚險

關於蕭美琴赴歐洲，林佳龍說，跟007的劇情相比應該是一樣的驚險。 圖：《POP撞新聞》提供

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並發表演說。有媒體人稱，當蕭美琴抵達布魯塞爾的時候，總統賴清德說，「很像 007。」對此，外交部長林佳龍今（13）日表示，007 可能是大家在聊天的時候就設身處地，而此次過程跟 007 的劇情相比應該是一樣的驚險。

林佳龍今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，並於會後受訪表示，記者可能有蒐集很多資訊，而在56個小時從台灣到達歐洲議會充滿許多挑戰，確實要克服很多難關，也很慶幸都一一克服。他說，賴清德在蕭美琴出發前有主持會議，並指示，要讓蕭副總統進歐洲議會演講，且要打團體戰、精銳盡出、分工合作，團隊也依照指示順利達成目標。

林佳龍表示，007 或是詹姆士龐德，可能是大家在聊天的時候，或是在交換訊息的時候，其實就設身處地。他說，這跟 007 的劇情相比應該是一樣的驚險。

針對許多歐洲國家通過對台灣海峽兩岸的現狀宣言，林佳龍表示，歐洲是民主的發源地，也是對多元社會很尊重的國家。他說，歐洲對台灣不只是民主、自由、人權、法治這些共同的價值，且在俄烏戰爭後，大家也了解俄羅斯背後撐腰的是中國，所以台海的和平穩定，跟歐洲民主發展是密切相關。

林佳龍說，尤其在中國 9 月 3 日舉辦大型閱兵後，當全世界的民主國家看到中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩站在一起，這些極權統治者都已經結合起來，要擴張勢力範圍的時候，民主國家當然也必須要交流合作，一起捍衛以規則為基礎的國際秩序。因此，他說，台海問題已不只是兩岸議題，而是全球性議題，台灣跟世界要捍衛民主自由人權的國際秩序，「我們是不可或缺的夥伴」。

針對報導指 IPAC 有收到我方資助，林佳龍表示，IPAC 接受各界的募款且財務公開，並與美國、歐洲等，都有合作關係，台灣民主基金會也有合作過，且現任台灣民主基金會的董事長是韓國瑜。他說，IPAC 有 43 國的國會議員參加，並有 290 位以上的跨黨派成員，其關心對中政策，包括人權、經濟安全、跨境鎮壓等，台灣也在去年由執政黨跟在野黨的國會議員共同參加。

