賴清德稱藍白提彈劾「浪費時間」 蔣萬安嗆：大罷免就不浪費時間？

在野黨日前提出總統彈劾案，總統賴清德昨(1)日受訪時表示，在野黨明知道沒有三分之二的多數，還要提案「浪費時間」，不把立法院寶貴的時間拿來審查對國家發展、經濟發展有益的法案。對此，台北市長蔣萬安今(2)日反嗆「如果是照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎？」

賴清德昨日發表新年談話後接受媒體提問，針對在野黨提出總統彈劾案，賴清德表示，他去年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在？「國民黨跟民眾黨在立法院固然是過半多數，明知道沒有三分之二的多數，還要提案浪費時間」，他強調，希望在野黨能夠清楚跟社會大眾說明。

而對於賴清德稱「總統彈劾案是浪費時間」，也引發藍白兩黨怒火。對此，台北市長蔣萬安今日受訪時反嗆，「如果是照這樣的標準，那大罷免就不浪費時間嗎？」

