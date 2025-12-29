賴清德稱藍白「讚賞普丁、擁抱習近平」 黃國昌：24小時內道歉否則提告

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統賴清德近日在節目專訪中批評在野黨「讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，擁抱中國國家主席習近平，卻彈劾台灣民選總統」。對此，民眾黨主席黃國昌今(29)日怒轟賴清德帶頭造謠，「民眾黨何時讚賞普丁不是獨裁者、何時擁抱習近平？」黃國昌也要求賴清德24小時內澄清道歉，否則將到法院提告。

賴清德近日接受電視節目專訪，對於在野黨對他提出彈劾案，賴清德說，在野聯盟令人費解，他們公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱習近平，卻是對台灣民選總統要彈劾，他認為社會自有公道。對此，民眾黨主席黃國昌今日回應，身為一個國家元首發言要本於事實，沒想到超越憲法的男人賴清德，現在直接帶頭成為國家詐騙隊的隊長。

黃國昌質問賴清德「台灣民眾黨何時讚賞普丁不是獨裁者？請賴清德總統說清楚講明白。台灣民眾黨何時擁抱習近平？請賴清德總統說清楚講明白。 黃國昌也痛批賴清德身為一個國家元首竟然成為帶頭造謠的人，何其悲哀，「限你賴清德24小時內澄清道歉，否則台灣民眾黨明天會到法院正式提告求償」。

黃國昌指出，憲法52條只有讓賴清德免於刑事追訴的權利，賴清德以為有憲法52條當作護身符，免受刑事追訴，愛怎麼造謠就怎麼造謠嗎？黃國昌說，民眾黨明天就會對賴清德提起民事訴訟，等24小時道歉，否則民眾黨律師就會正式到法院提告。

