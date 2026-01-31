賴清德稱院版軍購未付委「侵害行政權」民眾黨：憲法課要重修

賴清德總統30日出席活動時，表示立法院不讓行政院版本的軍購特別條例付委是「侵害行政權」。對此民眾黨主席黃國昌31日表示，顯然賴總統的憲法課需要重修。（民眾黨提供／丁上程台北傳真）

行政院日前向立法院提出1.25兆軍購特別條例遭10度封殺，不過民眾黨團提出的版本已順利付委，賴清德總統30日出席活動時，表示立法院不讓行政院版本付委是「侵害行政權」。對此民眾黨主席黃國昌31日表示，顯然賴總統的憲法課需要重修，特別條例在民主憲政國家是屬於國會的立法權，國會沒有透過特別條例授權，行政機關當然無從編列特別預算。

黃國昌表示，賴總統說不讓行政院版的軍購特別條例付委審查是「侵害行政權」，他認為賴總統的憲法課程顯然有必要重修。黃表示，任何特別預算的授權基礎是特別條例，特別條例在民主憲政國家是屬於國會立法權，「國會沒有透過特別條例授權，行政機關當然無從編列特別預算。」

黃國昌強調，這是行政權與立法權之間的分立與相互制衡監督，在憲政上的角色跟地位非常清楚，因此他認為賴總統如果要發表這種背離民主憲政的言論，「恐怕要回去重新修一下他的憲法課。」

黃國昌也提到，行政院長卓榮泰公開批評民眾黨團提出的軍購特別條例，裡面授權的事項都是東拼西湊，「我要提醒一下卓榮泰，民眾黨團提出的版本，每一個品項都是台灣國防部向美方提出要求，而美方國務院在戰爭部的同意之下，已經公告願意賣給台灣的品項。」他直言，卓榮泰難道是在批評行政院轄下的國防部，向美方所提出來的需求是東拼西湊嗎？

黃國昌說，還是要再一次奉勸執政黨民主進步黨，在做相關的發言以前，不要一天到晚只想要政治攻擊，想要利用資訊落差欺騙一般沒有空去了解細節的老百姓，好好看看當初自己提給美方的需求，以及美方所公布的品項，正是台灣民眾黨在特別條例裡面授權你們編特別預算的品項。

