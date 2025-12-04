賴清德稱陸經濟非常不好「台灣樂意幫助」 籲習近平顧好人民

賴清德接受《紐約時報》專訪。（圖：總統府提供）

賴清德總統今（4）天《紐約時報》接受專訪，他在訪談中指稱，中國大陸目前的經濟的確非常不好，國際金融機構推測，經濟成長率大概4％多，非常希望中國大陸國家主席習近平在經濟內部競爭時候，該考慮的不是擴張領土，而是思考如何把中國大陸人民照顧更好；台灣樂意幫助中國大陸、共同合作，解決他們面臨的經濟上問題。

賴清德今天登上《紐約時報》年度盛事「DealBook Summit」並接受專訪，他在訪談中被問及怎麼看中國大陸現在的「時間表」時提到，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國大陸解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。

此外，賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。

賴清德直言，中國大陸目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，根據國際的金融機構來推測，中國大陸的經濟成長率大概4%點多而已。非常希望習近平在中國大陸經濟內部競爭的時候，應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國大陸人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國大陸、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。