賴清德稱陸2027攻台 民眾黨：與美報告、國際情勢背道而馳
總統賴清德26日召開記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」，希望未來8年投入1.25兆國防特別預算。不過當中一段「北京2027前備戰武統」的說法，引發了各界不同解讀。民眾黨批評，相關說法與美方報告內容背道而馳，可能引發恐慌、損及國際信任等後果。
民眾黨表示，此言不僅與美方公開報告及國際情勢判斷完全背道而馳，將引發軒然大波；離譜的是，晚間總統府竟緊急由發言人郭雅慧出面滅火，但卻硬將責任推給媒體「錯誤詮釋」。事實上犯錯的不是媒體，而是賴清德再次失言，彷彿忘了自己正身居中華民國總統之位。
民眾黨嚴正批評，身為國家元首，卻在毫無情報佐證、沒有完整風險評估下，隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任、甚至衝擊金融市場穩定，後果極其嚴重。
民眾黨指出，賴清德天天喊著要「守護民主台灣」，但失言紀錄卻一再累加，混淆國防情勢、挑動社會焦慮、放大戰爭陰影。民眾黨要代表人民發出強烈質疑，一位只靠販賣恐懼治國的總統「要如何能守住台灣的安全？」
