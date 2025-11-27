賴清德稱陸2027武統台灣 洪秀柱轟：不是玩火是玩人民的命

總統賴清德昨日召開並親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，稱對岸以2027年完成「武統台灣」為目標，政府將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算。對此，國民黨前主席洪秀柱今（27）日抨擊，「那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命」。

國民黨前主席洪秀柱。（資料照／中天新聞）

洪秀柱今日下午在臉書以「孩子鬧脾氣，我們總不能跟著鬧」為題發文，內容提到，這兩天，我看著賴清德總統那一場又一場的記者會、宣示、投書，滿腦子只浮現一幅畫面，彷如一個執意要往危險道路奔去的孩子，嘴裡喊著勇敢，腳下卻是會讓全家人一起陪葬的深淵。

廣告 廣告

洪秀柱表示，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到 GDP 5%，在未來八年撒下1兆2500億元打造所謂「台灣之盾」。他自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。他的語氣，是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。

洪秀柱想問，「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

洪秀柱批評，你口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；你宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰爭不是喊口號，戰爭是血、是火、是無法挽回的毀滅。這些，大人的世界都懂。但你現在的作為，像極了一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻完全忽視全體家人將付出的代價。

洪秀柱說，「孩子鬧事，母親可以罵，但更該拉他一把」，真心希望賴清德能冷靜下來看看，若真心想避免戰爭，就不要用「台灣要準備好被打」這種方式來刺激對岸；若真的關心人民安全，就不該把整個國家鎖進意識形態戰車裡；若真心愛這片土地，請先停下衝向深淵的腳步。

洪秀柱認為，兩岸之間，並非只能「獨」與「武」。你若願意放下那份不切實際的台獨幻想，你會發現，談判比槍炮有力得多，和平比預算更能守護未來。作為真心愛台灣的一份子，「我願意給你一個衷心的建議，也是最後能把台灣從邊緣拉回穩定的道路：請以民進黨主席的身分，宣布放棄台獨黨綱，試著重啟兩岸和平對話的大門」。

洪秀柱批賴清德的舉動不是玩火而是在玩命。（資料照／中天新聞）

洪秀柱強調，這不是屈服，而是成熟；不是退讓，而是讓兩千三百萬人免於戰爭的智慧。和平統一的談判，是這個時代唯一能讓台灣維持最大程度現狀的方式，也是唯一能讓兩岸長治久安的道路。

最後洪秀柱再次重申，孩子是要教的，不是放任他以為世界會按照他的想像運轉。「賴清德，我看你鬧得差不多了，該回到理性的軌道上了。只要你肯放下台獨的玩具刀，兩岸才有真正的和平機會」。

延伸閱讀

賴清德拋1.25兆國防預算！陸國防部轟：勞民傷財、枉費心機

賴清德2027武統說改口 張啓楷：當凱子、盤子也換不到和平

轟賴清德拿百姓身家性命豪賭！鄭麗文：大家要滅火他卻想點火