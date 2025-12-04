賴清德稱願助中經濟 CNN：台經濟亮眼多集中高科技業、一般人無感

編譯林浩博／綜合報導

賴清德總統4日凌晨於《紐約時報》的年度盛事「DealBook Summit」，拋出台灣可助中國解決經濟問題。但其實據CNN日前的報導，雖然因受惠於AI熱潮，台灣今年經濟成長數字光鮮亮麗，但實際上，人民卻未享受到繁榮的果實，帳面與現實的巨大落差讓民怨持續積累。

賴清德總統。他於4日凌晨，以預錄影像的方式，參加了《紐約時報》的年度盛事「DealBook Summit」。他於該專訪中，拋出台灣幫助中國解決經濟困難，但實質上台灣經濟苦於過度依賴高科技產業，絕大多數人民無感的窘境。（圖／總統府提供）

賴清德：願助中國解決經濟問題

賴清德在峰會上指出，中國目前經濟狀態不好，金融機構推測其今年成長率僅4%多，而台灣則預計有7.37%的增長。賴清德喊話中國領導人習近平，與其思考擴張領土、併吞台灣，倒不如思考民生，並稱台灣樂意幫助中國解決經濟問題。

廣告 廣告

CNN近日報導，台灣連兩季GDP成長約8%，這對發達經濟體已是難得成就，2025的增長率直逼7.4%，更是超越了中國。

英國經濟研究機構「凱投宏觀」（Capital Economics）的經濟學家圖維（Jason Tuvey）直言：「台灣的經濟表現，無疑是世界各經濟體當中表現最好之一，尤其是最近幾季的表現。許多人都預料台灣經濟得益於某種AI熱潮，但或許很多人都低估了其程度。」

台灣主計總處於11月29日公布數據，顯示第三季GDP同比成長8.21%，當中主要受到出口暴增36.5%的驅動。而第二季的GDP也有7.7%擴張，就足以讓人昨舌。

10月出口同比成長率更達到破紀錄的49.7%新高，創下15年來最大單月增長。9月台灣取代德國，成為全球第八大股票市場，背後也是受惠於AI狂熱。

APP用戶無法觀看請點此→https://x.com/dealbook/status/1996287945343689128

「我們有台積電」

但報導指出，台灣的經濟亮眼，高度集中於高科技產業，特別是台積電單一公司的不成比例貢獻。結果就是，民眾無法共享成長的果實，反倒苦於薪資停滯和收入差距擴大。據凱投宏觀的資料，電子製造業占了台灣GDP的15%，但全台勞動人口僅6.5%從事該行業。

像是台灣人均GDP今年預計將超越日本與南韓，達到3萬8000美元，但經過CNN的計算，平均薪資落後兩國至少30%。另據台大教授吳聰敏表示，台灣的人均GDP購買力，是靠著相對低的物價才獲得進一步提高。

因此帳面數字繁榮的台灣，卻是內需不振。根據台灣經濟發展研究中心的報告，一整年下來，台灣消費者信心處於低迷。再加上美國總統川普發動關稅戰，台美貿易協議遲遲沒有結果，同樣沖淡了消費情緒。

一名高雄的陳姓護理師告訴CNN：「就我來看，我的薪資收入都高於了中位數，也不覺得經濟真有那麼好。」

陳護理師補充說：「台灣人一直在自我炒作，一直在說：『我們有台積電』，或是誇口股市表現有多麼棒。但對許多生活在這裡的人來說，他們的月薪仍停滯不前。」

台北一名林姓AI工程師，深有同感：「所以我才得出結論，那就是國家很強，但人民並不富有。」

停滯的薪資

台灣經通膨調整所得出的實質薪資增長，自從1990年代就陷入放緩，2000年代開始更是處於停滯。台灣勞工對GDP的貢獻，也從1990年代的50%高峰，持續萎縮至現今的44%。

定居台北的新加坡社運人士鄞義林表示，除了高科技產業，其餘行業的勞工都被拋下經濟成長的列車，收入不均不斷惡化。凱投宏觀的數據顯示，五年前，電子業平均薪資即高於全台平均值35%，今年這數字還升破70%，十分誇張。

房價則是台灣經濟的另一大痛點，根據《全球房產指南》，過去二十年，台北的房價所得比暴衝兩倍，已經超越倫敦、紐約，甚至被譽為「全球最貴城市」的香港。

AI狂歡過後的冷卻

台灣高科技產業靠著AI熱潮吃香喝辣。

報導提及台積電作為世界最大晶圓代工商，因為AI的爆發性成長，先前幾季的銷售數字都優於預期，因此提高了全年營收成長預測至35%左右區間。至於台灣出口，高達73%都是暫免於川普關稅的半導體與電子產品。

但AI泡沫的隱憂，恐怕注定榮景難以持久。中華經濟研究院副院長王健全直言，明年台灣出口成長肯定放緩，他預測經濟增長會從最近幾季的30%，回落至個位數。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

三面向解析賴清德紐時峰會專訪 葉耀元：讓國際更加理解台灣立場

揭《紐約時報》主持人超狂經歷 胡采蘋：賴清德份量之重，不言可喻

輝達晶片該不該賣中國？賴清德舉2000年一例：當年若去，就沒今日台灣

賴清德表態了！對中國「侵台時間」提8字原則 支持台積電到美日歐設廠

