賴清德稱願幫中國解決經濟問題 柯文哲直播酸爆：通匪？馬上國安法！

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德日前接受美媒紐約時報專訪時表示，非常希望中國國家主席習近平在中國經濟內部競爭的時候，應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決中國所面臨的各項經濟上面的問題。對此，民眾黨前主席柯文哲說，「通匪，馬上國安法、國安法，通匪通匪，控告賴清德通匪！」

民眾黨前主席柯文哲今（4）日晚間與民眾黨主席黃國昌一同在YT直播。直播中，回答怎麼看賴清德接受紐時專訪，說中國經濟不好，台灣很樂意幫中國解決經濟問題？對此，黃國昌先說，自己嚇一跳，民進黨立委沈伯洋說任何交流都是統戰，總統賴清德說中國是境外敵對勢力，怎麼會去幫境外敵對勢力解決經濟問題？「他真的這樣講喔？我的天啊！」

此時柯文哲回說「通匪！馬上國安法、國安法，通匪通匪，控告賴清德通匪」，黃國昌隨嘔說，這不是通匪，這是資匪。



