賴清德稱願意到立院國情報告 林沛祥：詢答一定要即問即答

總統賴清德26日宣布，未來8年將提出400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算，在野黨將邀請賴清德到立院進行國情報告。對此，賴清德回應，「如果朝野黨團有共識，有符合憲政程序，我會到國會就國防預算跟施政方針向國人報告爭取支持」。對此，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥表示，若是總統來立院報告，詢答一定是「即問即答」。

國民黨團首席副書記長林沛祥。（資料照／中天新聞）

針對賴清德日前在國安高層會議記者會提出「守護民主台灣國安行動方案」，並表示未來8年要追加高達1.25兆元的國防特別預算，林沛祥認為，針對1.25兆元國防特別預算、「2027大陸武統台灣」等，賴總統應該要到立院向全民說清楚。

對此，賴清德今日下午出席「2025今周刊總統與青年論壇」，會前接受媒體聯訪，被問到藍白黨團拋出邀請總統赴立院國情報告一事，賴清德回應，如果朝野黨團有共識，有符合憲政程序，會願意到國會就國防預算跟施政方針向國人報告爭取支持。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

林沛祥今日受訪時指出，若依照憲政程序，總統對國家重大議題到立院向全民報告本就是應走的程序，但可惜的是，外界知道1.25兆元的國防特別預算，不是經由正常管道，由行政院、總統府跟立院溝通、協調，進行正式討論，而是從報章雜誌、從總統府片面宣布得知。

林沛祥強調，倘若賴總統來到立院，要報告的不只是1.25兆元特別預算，「2027大陸準備武統台灣完畢」這件事情，其實也會引起很多影響、很多漣漪，他期待賴總統到國會，跟所有的國會議員報告、討論，甚至最直接的，情資從哪裡來的？

林沛祥還提到，現在還有將近9千億元武器在美國還沒有交貨，這筆爛帳該如何解決？何時武器才能到位？他認為，這全部都是賴總統身為掌管國防、外交的國家領導人，應該向全民講清楚、說明白的地方。

賴清德在26日記者會上宣布將提出未來8年1.25兆新台幣的國防追加預算。（資料照／中天新聞）

林沛祥透露，下週二國民黨團會召開黨團大會討論，倘若賴總統真的要到立院報告，詢答方式一定是即問即答，不可能是統問統答。

