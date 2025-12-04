賴清德稱「中國2027武統台灣」 盧秀燕：已引起人民及產業恐慌「這個錯誤不可思議」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

總統賴清德上個月出席記者會時稱中國將以2027年武統台灣為目標，引發軒然大波，隨後總統府更正為，是以2027完成武統台灣的準備為目標。台中市長盧秀燕接受專訪時直言，這是非常重大的失誤，而且這個錯誤不可思議，更引發人民及產業的恐慌。

盧秀燕今（4）日受訪時進一步發表看法，她認為總統是國家的領導人，掌握所有的國安資訊，如果發生這麼重大的錯誤，人民可能會擔心總統是不是沒有掌握到訊息，或者是總統接收到錯誤的資訊。

盧秀燕更指出，這樣錯誤的資訊很可能會造成人民的恐慌、產業的不安，或者是兩岸的誤判，甚至國際的動盪。盧秀燕也為賴清德緩頰，「好在總統已經發現他有錯誤，所以有進行更正。」

盧秀燕接受聯合報專訪時指出，國防、外交、國安都是總統職權，總統掌握所有相關資源，因此賴清德公開發表談話不能以「一時口誤」帶過；她也直言，有些政黨把破壞和平、製造衝突及挑釁，當成選舉的利器甚至破壞和平，這是非常惡劣的行為。



