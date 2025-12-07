賴清德稱「中華民國有助團結台灣」 民眾黨：突顯執政無能本質

總統賴清德6日出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇，開幕典禮致詞時提到，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。對此，民眾黨抨擊，「一再操作意識形態族群認同，只是突顯賴總統執政無能的本質」。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

賴清德昨日在「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇上表示，民主前輩雷震曾主張將國號改為「中華台灣民主國」，但民進黨並未改國號，因保留中華民國國號有助團結台灣社會，且名字已寫在憲法中，無需另行宣布獨立。

民眾黨。（圖／民眾黨臉書）

對此，民眾黨回應，賴總統此番言論再次突顯其與民進黨自身立場的矛盾，以及屢次操弄主權、兩岸議題作為政治操作牟取政治利益的根本目的。

民進黨。（資料照／中天新聞）

民眾黨重申，賴清德與其要浪費時間，加劇台灣國內社會對立、兩岸對峙氛圍；不如回歸本業，約束行政團隊、化解朝野分歧，一再操作意識形態族群認同，只是突顯賴清德總統執政無能的本質。

