賴清德稱「中華民國」國號寫在憲法、有助團結因此保留 鄭麗文要賴回答「是否認同一中憲法」

賴清德總統6日表示，民進黨未接受雷震將國號改為「中華臺灣民主國」的主張，是認為留著這個名字，有助於團結台灣社會，且這個名字是寫在憲法裡面。國民黨主席鄭麗文今（7）日表示，既然賴總統說沒有台獨的問題，沒有宣布台獨必要，她希望賴直接廢除台獨黨綱，讓大家相信他說的話是說真的；且中華民國憲法是「一中憲法」，請賴清德回答他是否真的認同？

鄭麗文今日在南投縣出席國民黨黨慶時受訪表示，賴總統在不到10天短短的時間就開始改口，幫自己轉圜。10天前賴清德開記者會時，她就曾經公開勸告賴不要點火、不要玩火。果然短短不到10天的時間，賴就要開始幫自己找樓梯下。

鄭麗文說，身為國家元首，對於重大的國家定位應該要穩定、清楚，而不是一直策略性的不斷的變化，這個也會造成大家的困擾。

第二，鄭麗文說，既然賴總統說沒有台獨的問題，沒有宣布台獨的必要，那她真的非常誠摯的希望賴總統、賴主席就乾脆下架台獨黨綱，就直接廢除台獨黨綱，讓大家相信他說的話是說真的。

鄭麗文指出，如果今天賴總統在沒有宣布台獨的必要之下，廢除台獨黨綱，那麼他真的為跨出團結中華民國最關鍵的一步。如果賴總統可以廢止台獨黨綱，那相信朝野政黨，起碼包括中國國民黨在內，一定願意跟賴總統為了中華民國的未來團結一致。

鄭麗文質疑，到底哪一個賴總統講的話才是真的呢？到底哪一個賴總統講的話才是真正代表賴總統呢？她強調，賴總統的談話也再次證明了，中華民國的確是唯一可以保護台灣最重要的這把傘。那我們就應該要認同中華民國，捍衛中華民國。中華民國不是像賴總統所說的只有四個字而已，只是這個名稱而已。中華民國，它所代表的是亞洲第一個民主共和國，民有、民治、民享的核心價值。

鄭麗文再問賴清德，真的尊重中華民國所代表的民主法治自由的價值嗎？中華民國是一個一中憲法，賴清德認同嗎？鄭說，中華民國保障人權，賴卻對陸配毫不留情的歧視。中華民國的價值是一個尊重地方自治的民主憲法，而我們的賴總統到今天都還對地方政府的財劃法財源，死抓著不肯放。

鄭麗文質疑，賴總統真的相信中華民國？真的認同中華民國憲法的核心價值嗎？她非常希望賴總統能夠誠懇的回答這個問題。台灣不能再內耗，尤其不要拿中華民國四個字來玩廉價的政治遊戲。

鄭麗文說，她真的非常希望團結在中華民國的憲法之下，不再搞對立，不再搞撕裂，台灣不能再內耗了。誠摯的希望賴總統，下架台獨黨綱，支持、相信中華民國憲法的核心價值。



