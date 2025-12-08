賴清德稱「中華民國」有助團結 郭正亮笑揭內幕：說謊！

賴清德總統6日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，是寫在《憲法》裡。對此，前立委郭正亮笑稱，這是完全說謊，民進黨的腦袋裡面，根本沒有「中華」、「中華民國」的概念，連「中華民族」都說不出來。

賴清德總統6日多次論述表示，民進黨的「台灣前途決議文」提到，台灣已經是主權獨立的國家，根據《憲法》，名字叫中華民國；民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。

郭正亮8日在中天電視《大新聞大爆掛》直言，這是完全說謊，因為1999年「台灣前途決議文」的作者在這裡，「小弟是參與執筆的人」！

郭正亮回顧，當時為何要修？1991年是「台獨黨綱」，要制憲建國，叫台灣共和國。1999年國民黨分裂，陳水扁自認有可能會當選總統，但會被攻擊連中華民國都不承認，選什麼總統？

郭說，在「台灣前途決議文」之前，民進黨從未提過中華民國，包括賴清德自己，賴清德還有一張歷史照片，在國民大會寫台獨萬歲。什麼中華民國？聽了非常好笑！

郭披露，為什麼1999年一定要把中華民國寫進去？也就是「台灣是主權獨立的國家，國號叫中華民國」，就是認為這一定會被攻擊，根本就主張要改國號，還要參選什麼總統？所以才家這一條。根本沒有人在講「中華台灣民主國」，從未出現。

「整個過程我都在」，郭笑稱，從來沒有人提過「中華台灣民主國」，那是雷震和傅正於1960年代的主張，在台灣從來沒有發生過任何影響。民進黨的腦袋裡面，根本沒有「中華」、「中華民國」的概念。所以才會卡到今天，連「中華民族」都說不出來。

因為要參選總統，為了表示不會宣佈台獨、不會修憲，讓選民知道沒有要改變現狀，是這樣來的。結果連憲法都沒修，就直接說台灣已經獨立，第一次看到有人這樣自嗨！

郭強調，全世界沒有人認為台灣是法律名詞，台灣是地名，並不是國號。憲法的國號就是中華民國，誰說可以叫台灣或中華民國台灣？如果要明訂，就寫在憲法裡面。蔡英文上台後不要九二共識，馬英九8年的現狀就是蔡英文破壞的。

