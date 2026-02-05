賴清德稱「九二共識」就是推展統一 國民黨批：捏造習近平言論





國共智庫論壇日前在北京落幕，國民黨主席鄭麗文昨在中常會表示，九二共識僅是「兩岸同屬一中」，並非外界形容的洪水猛獸；不過，總統賴清德今天（5日）受訪回應指出，如果有人在中國對九二共識已有明確定義的情況下，若仍選擇接受，等同認同中國立場，並積極推展兩岸統一。對此，國民黨再發聲回擊，稱賴清德急了、自己做不到和緩兩岸關係，就語無倫次地想抹紅扣帽子。

國民黨文傳會今天下午發聲明表示，九二共識和「一國兩制」亳無關聯，和統一更扯不上邊，國民黨智庫赴中國交流，為台灣帶來和平紅利，反觀「賴清德急了，語無倫次的抹紅國民黨。」

廣告 廣告

國民黨指出，九二共識是兩岸交流的政治基礎及鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題。中國國家主席習近平也從未講過九二共識就是一國兩制，「賴清德捏造習近平言論、自導自演，大搞認知作戰，自己做不到和緩兩岸關係，就只會抹紅扣帽子？」

聲明中也批評，賴清德無視美國總統川普的戰略，已放棄走對抗中國的老路，川普昨和習近平通話，強調願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展，但賴清徳還在自說自話、吹噓台美關係，只會讓台灣淪為中美交易的籌碼。

最後，國民黨強調，把關國防預算的原則不變，支持國防預算合理增加，但反對空白支票；且軍人加薪也是強化國防，呼籲執政黨盡速編列預算、主動化解朝野僵局。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

紐時：習近平向川普尖銳表態 為川普4月訪中嚴肅討論台灣鋪路

川普、習近平通話談台灣 賴清德：美中台關係維持4個不變

鄭麗文說九二共識不恐怖 賴清德：她真的是中國人也積極推展兩岸統一