賴清德稱「代價比較小」遭打臉 民眾黨:台灣經濟規模遠小日本卻承擔相近投資額

台灣民眾黨立法院黨團今日嚴詞批評賴清德總統面對美國施壓態度軟弱,更以「假意、毫無真心」形容總統拒絕赴立法院進行國情報告的行為。

民眾黨指出,當世界各國因應川普政府關稅施壓政策審慎因應之際,賴總統卻選擇粉飾太平、喪事喜辦。面對台積電關鍵技術外移、台灣被要求對美投資高達5000億美元的嚴峻情勢,賴政府卻以大內宣包裝,將台灣數世代累積的成果拱手讓人,還美化為「台美重大合作」。

賴總統宣稱台灣「付出代價比較小」,但民眾黨質疑,日本經濟規模是台灣五倍,投資約5500億美元;台灣經濟量體遠小於日本,卻要承擔5000億美元壓力,加上產業外移風險與農產品叩關衝擊,代價絕非「比較小」。

針對立法院依職權邀請總統就關稅與軍購進行國情報告,賴總統再度以憲法為擋箭牌拒絕。民眾黨強調,依《憲法增修條文》與《立法院職權行使法》第15-2條規定,立法院經院會決議可邀請總統就重大政策進行國情報告,完全合法合憲。賴總統卻狠狠打臉自己大選前「總統有義務應立法院要求赴院報告」的承諾。

民眾黨黨團嚴正敬告賴總統與民進黨政府:總統責任是依法行政、依法執政,法律不是自助餐,不能選擇性適用,更不可當政治談判籌碼對人民進行民主綁架。這才是民主國家真正不可逾越的底線。

