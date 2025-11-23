賴清德稱「台灣人有錢有閒」看演唱會 館長怒：我怎麼都不知道

總統賴清德21日針對韓國女團TWICE即將在高雄舉辦演唱會一事表示，這代表台灣人不僅有錢，而且又有閒，可以購買演唱會門票觀賞。此番言論引發網紅「館長」陳之漢昨（22）日在《館長惡名昭彰》網路直播節目中強烈反彈，直言「台灣人有錢又有閒？我怎麼不知道」，並主張若對中國大陸友好並進行交流，問題將可迎刃而解。

網紅「館長」陳之漢。（資料照／中天新聞）

陳之漢在直播中質疑，大家都很有錢、也很閒嗎？他指出股市掉得亂七八糟，反問觀眾是否真的有錢又有閒、是否覺得開心，並表示「沒錢找他要」。他強調這就是當天的金句，自己完全不知道台灣人有錢又有閒，只知道民眾罵得要死，面對房價高漲、物價飆升、少子化等問題，加上許多工作、工廠因為關稅問題受到衝擊，質疑怎麼會有錢又有閒。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

陳之漢批評賴清德對美國總統川普（Donald John Trump）一點辦法都沒有，也不願意與中國大陸進行溝通。他表示應該請中國大陸開放，來幫助台灣彌補這個差額。陳之漢明確向台灣人表示，如果不要聽民進黨的話，不要只把賭注放在美國人身上，同時也對中國大陸友好，並把川普這件事、台灣的需求、困難、困境，好好與中方交流，他認為問題會迎刃而解。

美國總統川普。（圖／AP）

陳之漢進一步分析，光是開放中國大陸旅遊、中國大陸開放台灣農產品銷售過去，屆時台灣的服務業等供需、一大堆東西又可以整個起來，大家都可以賺到錢。他強調這是篤定百分之一萬可以解決非常多的問題。此次爭議源於TWICE團員周子瑜出身台南麻豆，賴清德特別對該團即將在高雄舉辦演唱會一事發表評論。

