賴清德稱「台灣人有錢有閒」看演唱會？ 3.18萬人表態超震撼
韓國女團TWICE本月22、23日首次在高雄舉辦演唱會，台籍成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱。對此，總統賴清德昨天說「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」引發關注。最新網路投票調查國人看演唱會的頻率，以平均1年看幾場而論，參與的3.18萬人之中，居然64.8%表明沒看過，這結果讓人超意外。
賴清德昨天到台北大巨蛋電影院觀賞本土電影《大濛》，接受聯訪時主動提到，「大家有沒有注意到，周子瑜要回來囉，TWICE的周子瑜，我們台南人，麻豆台南人，要回來表演了。為什麼會回來表演呢？大家有沒有看到，這幾年韓國的天團像BLACKPINK，已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示了台灣經濟進步，許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞，這代表了台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間。」
由於大咖韓團接連來台，「Yahoo奇摩新聞」發起網路民調，詢問「你平均1年看幾場演唱會？」包含各國、台灣藝人演唱會。統計時間從11月17日至21日，共3.18萬人投票。
意外的是，回答「沒有看過」的高達64.8%；「1年1場」的有13.3%；「1年2場」的有3.8%；回答「1年3場以上」的只有2.5%；至於「不知道或沒意見」則有15.6%。
民調又問「每次看演唱會，你會買票的預算是多少？」結果高達52.0%回答「不看演唱會」。預算「1千元以下」有11.5%；「1千元以上、5千元以下」有16.8%；「5千元以上、1萬元以下」有4.5%；「1萬元以上」只有1.7%，「不知道或沒意見」則有13.5%。
參與這項網路民調的人，男性占43.1%，女性占56.9%，居住地以北部（北北基、桃竹苗）最多，占51.2%。年齡分布以41至45歲最多，有18.7%，其次是36至40歲，有17.2%。
投票結果出爐後，不少網友發表看法「忙著工作，照顧家庭，這些誰誰誰我都不認識啦」、「把1萬元普發金拿去孝敬韓團，對國家經濟一點幫助都沒有」、「看演唱會的錢直接吃掉，給別人花，倒不如自己花」、「捐給弱勢、需要幫助的人卡實在」。
也有網民嘲諷「沒看過都是窮人、賴清德說國人很有錢」、「高雄演唱會場地不收一毛錢，且花人民納稅錢請來表演！綠共不敢說的實話...」、「好多盤子」、「又來吸金了、台幣真好賺」。
