賴清德稱「台灣人有錢有閒」 藍青年酸綠惠帝：何不食肉糜翻版

南韓女團TWICE上週末在高雄開唱，其中台灣籍成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱。對此，總統賴清德昨天說「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」引發關注。對此，前國民黨青年部主任、國民黨台北市議員擬參選人陳冠安今（24）日怒轟，「賴清德說人民有錢有閒，這真是『綠惠帝』，根本何不食肉糜翻版」。

總統賴清德日前稱「台灣人有錢有閒」可以看演唱會。（資料照／中天新聞）

賴清德22日到台北大巨蛋電影院觀賞本土電影《大濛》，接受聯訪時主動提到，「大家有沒有注意到，周子瑜要回來囉，TWICE的周子瑜，我們台南人，麻豆台南人，要回來表演了。為什麼會回來表演呢？大家有沒有看到，這幾年韓國的天團像BLACKPINK，已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示了台灣經濟進步，許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞，這代表了台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間」。

對於賴清德的說法，陳冠安今日下午在臉書發文質疑，賴清德說人民有錢有閒，這真是「綠惠帝」，根本何不食肉糜翻版。

陳冠安想問，「人民有錢嗎？」事實上，儲蓄率已經連4年減少，2021年到2024年，從25.23%下滑到23.73%。消費傾向，對比馬政府2015年的78.73%，2024年也僅剩76.27%。人民越來越沒錢，住的空間也越來越狹小，2024年的平均住宅坪數，創下2000年以來新低紀錄，只有39.8坪。

前國民黨青年部主任、國民黨台北市議員擬參選人陳冠安。（資料照／中天新聞）

「人民越來越窮，但有閒了嗎？賴清德同樣錯的離譜！」陳冠安指出，根據勞動部數據，2024年每人每月平均工時，創6年新高，達169.2小時；而每人每月加班工時8.5小時，更是10年最高。台灣年總工時達2030小時，全球排名第五、亞洲第二，遠高於韓國的1859小時和日本的1636小時。

陳冠安開嗆，人民消費率減少、儲蓄率降低、居住空間變小、勞動工時增加，然後我們的總統還在歌舞昇平、皇城和諧？看演唱會代表百姓生活美好，有錢有閒？

陳冠安發文開算賴清德是綠惠帝、何不食肉糜翻版。（圖／陳冠安臉書）

陳冠安大酸，要人民做功德的院長，如今變成稱人民有錢有閒的總統，8年過去，不變的是賴清德的X話功力，變的是，人民越來越苦。好你個賴清德的有錢有閒光鮮亮麗，基層人民卻過的苦不堪言。

