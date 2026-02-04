賴清德稱 「好老師不如好書」？全教產竟要求道歉 總統府貼逐字打臉

即時中心／黃于庭報導

總統賴清德昨（3）日出席「第34屆台北國際書展開幕典禮」，強調閱讀與文化教育的重要性，不過部分致詞內容卻被掐頭去尾為「與其找好老師，不如找本好書」，引發全國教育產業總工會不滿，指稱該言論輕蔑教師。總統府發言人郭雅慧貼出賴清德發言逐字稿、澄清原意，並呼籲外界勿斷章取義。

賴清德指出，他非常重視閱讀，在擔任台南市長期間，即大力推動閱讀計畫，現在擔任總統，也持續推廣前總統蔡英文開始執行的文化幣政策。同時他提到，文化幣發放的年齡層涵蓋13歲至22歲青年，10年來對國內文化產生積極且正面的影響；尤其13歲至15歲的族群中，約有60%的文化幣都是用於買書，顯示對推廣閱讀也發揮作用。

總統賴清德昨（3）日出席「第34屆台北國際書展開幕典禮」。（圖／取自Flickr；作者總統府）

然而，賴清德部分致詞內容遭扭曲為「與其找好老師，不如找本好書」，引發全教產質疑「不尊重教師」，更稱其應向全台教師道歉。對此，郭雅慧表示，總統原意是表達「好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠明星學校，而是要培養孩子多閱讀」，與其將致詞斷章取義，只取一句話並刻意去除前後文進行政治攻擊，栽贓說他貶低老師，不如好好為有才華的作家們多多宣傳。

郭雅慧也還原賴清德致詞逐字：「我個人是非常重視閱讀，我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，我當然不同意這樣的事情。我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，當然現在整個老師都有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫」。

