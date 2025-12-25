賴清德稱「憲法規定明年度預算今年底要審完」 許甫開酸：您說的是哪部？

總統賴清德今（25）日出席活動致詞時提到，「憲法明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完」，此言論一出，引發在野黨抨擊。對此，有意投入2026台北市松信區議員選舉的民眾黨前副秘書長許甫吐槽，根本沒有這規定，「總統，您說的憲法是哪部？」

民眾黨前副秘書長許甫。（資料照／中天新聞）

許甫今晚在臉書發文，開頭就先針對賴清德今日所言提出疑問，總統，您說的憲法是哪部？您覺得災難的那部還是讓您被彈劾的那部？自己身為實事求是的前媒體人和政治幕僚，找到了《中時新聞網》在2019年1月11日的新聞，「總預算通過三讀 賴內閣11日總辭」。

廣告 廣告

許甫表示，當時的民進黨是完全執政，總統、行政院長、立法院長、立院多數都是民進黨，怎麼審預算都拖到隔年1月了，沒有一個民進黨人出來喊違反憲法？「反倒是賴院長辭完之後出來挑戰現任總統蔡英文，先抵觸民進黨的家規！」

總統賴清德。（圖／中天新聞）

許甫指出，事實就是「憲法根本沒有規定明年總預算要在當年底審竣完畢」，除非賴清德總統口中的憲法不是他說的那部「中華民國憲法是災難」的憲法；但也不是台派引領期盼他達成的「台灣共和國制憲」的新憲法，那賴總統到底說的是哪部憲法？

總統賴清德。（圖／中天新聞）

許甫續指，話說回來，一個232天拒絕進市議會，不提施政報告、不接受總質詢、不管登革熱疫情（22760例，112人死亡）三不市長，最後被監察院彈劾的原因之一，就是違背就職時向憲法宣示的職責義務。當年違背憲法被彈劾的市長，轉身成了虛構憲法並妄稱在野獨裁的總統，何其諷刺！

延伸閱讀

賴清德批在野擋預算「憑啥談憲政」 林沛祥反嗆：不尊重憲法才導致危機

何啟聖/斥憲法為災難的賴清德 憑什麼談憲政

賴清德批藍白卡國防預算 牛煦庭反嗆：軍人加薪都不編！