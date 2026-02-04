賴清德稱「找好書」被省略！綠委批斷章取義：好書跟好老師一樣重要

記者楊士誼／台北報導

總統賴清德出席台北國際書展時稱，與其擠進明星升學學校，不如碰到一個好老師，但是找老師不如找好的書。此話卻遭扭曲，並有所謂「教師團體」砲轟總統。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（4）日表示，總統是指孩子除了跟老師學習外還可透過閱讀自學，是指閱讀與教師的教導同樣重要，外界不該斷章取義；立委許智傑也指出，好書跟好老師一樣重要，總統的目的是推廣好書與培養閱讀習慣。

陳培瑜上午受訪時指出，自己昨天全程都在現場，從開幕的表演活動到跟總統一起逛書展。總統昨天的原文是告訴大家「閱讀」的重要性，但非常的遺憾，全教產的教師朋友們絕對不要被相關的新聞誤導，也不要斷章取義。

陳培瑜強調，總統的原文是指，當對於孩子有期待時，希望孩子可以選一個好學校、好學校裡面的好老師，孩子除了跟老師學習之外還可以透過「閱讀自學」。而這件事情不只是在孩子身上，每一個人這一整輩子都可以透過閱讀學習。「總統要強調的是閱讀學習的自學，跟老師給予的教導同樣重要，請大家不要斷章取義」。

許智傑也透過自錄影片指出，好書跟好老師都一樣重要，總統的目的是推廣好書、多培養閱讀習慣，「這相當好啊，希望大家也一起來推廣」。

