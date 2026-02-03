賴清德稱「找好老師不如找好書」 全教產怒轟「最大侮辱」：向全台教師道歉

總統賴清德今（3）日為台北國際書展開幕致詞，不過其中提及「與其擠進明星學校找一位好的老師，不如找好的書」，引起全國教育產業總工會不滿，理事長林蕙蓉怒批「這是對教師最大的侮辱」，呼籲總統向全台教師道歉。

​全教產在臉書發文表示，賴清德致詞表示「很多家長都想讓孩子擠進明星學校，與其找一個好老師，不如找本好書」，引起基層教師一片譁然，這是我們的總統應該說的話嗎？

林蕙蓉說，教育部、衛福部、交通部、環境部等各部會，不斷把書上找不到的各種任務加諸在學校和老師身上，卻對教師這個職業充滿偏見歧視且苛刻，在師資培育的過程中，除了本科專業之外，「教師們都被教導身為教師的三種境界：經師、人師、境師，卻沒說當老師會有這種不尊重教師的教學環境！」



​林蕙蓉批，教育部長在教師要上街頭抗議廢除校事會議時，說「老師應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」；而總統在國際書展中的致詞，「是在台灣身處教師這個職場最大的歧視和侮辱！從退休金改革先踐踏退休教師尊嚴、退休金制度還繼續影響在職教師和新進教師，到解聘辦法、校事會議引起全國各縣市都有大量濫訴、惡意指控教師造成人心惶惶、到今天總統的致詞，都顯示整個國家對於教師這個職業的不尊重！」​



全教產呼籲，賴清德應向全台教師道歉，對於在國際書展這樣的場合說出這樣輕蔑教師的言語，是對於教師最大的侮辱，照顧好老師，就是照顧好學生，就是提升國力，壯大台灣的第一步。

