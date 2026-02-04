賴清德稱「找老師不如找好書」 羅廷瑋：不應貶抑教師專業角色 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

總統賴清德2日出席台北國際書展開幕式，致詞時提到「找老師不如找好書」引發爭議，全國教育產業總工會也批評，這是對教師最大的侮辱。立委羅廷瑋今（4）日痛批，總統的發言不只是用詞失當，而是赤裸裸暴露出政府對教育制度責任的逃避，以及對第一線教師專業的嚴重輕忽，呼籲政府應全面檢討現行教育政策與師資制度。

「閱讀固然重要，但教師的角色，從來不是書籍的附屬品。」羅廷瑋認為，教師在教育現場，承擔的是學習引導、課程判斷、班級經營與學生差異回應等高度專業工作，是教育體系中不可替代的核心角色，絕非一句「找好書」即可取代。

羅廷瑋指出，長期以來，第一線教師承受的，卻是行政業務不斷加碼、教學專業空間被持續壓縮、責任範圍無限擴張，政府卻始終無法提出有效的減壓、留任與支持。在這樣的結構性困境下，賴總統拋出「找老師不如找好書」的說法，等同於將教育體系的結構性失衡，轉化為個人努力與資源選擇的問題，進而淡化政府在教育政策上應負的責任。

羅廷瑋痛批，若書籍真能取代教師的專業功能，則國家多年來投入大量公共資源建立的師資培育制度，是否形同虛設？教育部在師資養成、留任與工作條件改善上的政策失靈，又該由誰負責？

羅廷瑋也呼籲，應全面檢討現行教育政策與師資制度，正視教師工作條件持續惡化及制度長期失衡的結構性問題。他強調，賴清德總統固然可以倡議閱讀與學習，但不應以簡化甚至失衡的論述，貶抑教師專業角色，藉此為政府教育政策的無力與改革怠惰開脫。

總統府發言人郭雅慧還原總統致詞逐字，「擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，當然現在整個老師都有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫」。澄清賴清德總統是想表達，好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠明星學校，而是要培養孩子多閱讀，呼籲外界別斷章取義，刻意去除前後文進行政治攻擊。

照片來源：羅廷瑋辦公室提供

