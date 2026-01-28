賴清德稱「拿審預算當籌碼」民眾黨：只有假意毫無真心

賴清德總統27日接受電視媒體專訪時，提到「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼。」民眾黨立法院黨團表示，敬告賴總統，政府職責是依法執行立院三讀通過的法律，而非將法律作為自助餐。（本報資料照片）

賴清德總統27日接受電視媒體專訪時，提到「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼。」民眾黨立法院黨團表示，敬告賴總統，政府職責是依法執行立院三讀通過的法律，而非將法律作為自助餐，作為施壓在野黨的政治籌碼。

「只有假意，毫無真心的賴總統。」民眾黨團強調，當世界各國甚至是過去與美國關係密切的歐洲民主國家，紛紛因美國總統川普反覆無常、動輒以高關稅作為政治施壓工具，而審慎因應、尋求反制與談判空間之際，賴清德卻選擇喪事喜辦、粉飾太平。

黨團表示，當「護國神山」台積電的關鍵技術面臨整塊被挖空、核心產能加速外移，台灣還被要求再對美投資高達5000億美元、形同掏空國家未來數十年產業動能時，賴清德政府卻持續以大內宣包裝，將台灣幾世代人流血流汗累積的成果，喜孜孜地拱手讓人，還美化成所謂「台美重大合作」。

民眾黨團說，賴清德甚至宣稱相較於日本、南韓「我們付出的代價比較小」，但請總統先把基本事實搞清楚：日本經濟規模是台灣的五倍，被要求投資約5500億美元；台灣的經濟量體遠小於日本，卻要承擔5000億美元的對美投資壓力，還不包含關鍵資訊產業外移風險，以及美豬、美牛等農產品可能全面叩關，對本土農業與農民生計造成的長期衝擊。

黨團直言，面對強權施壓，賴清德非但沒有據理力爭、為台灣爭取對等與尊嚴，反而狐假虎威、挾洋自重，語帶威脅恐嚇在野黨。人民看到的，是一位在通往權力集中的道路上沾沾自喜、卻不斷自我踐踏國格，親手戕害台灣主權尊嚴與民主底線的總統。

民眾團強調，賴清德一再以「不能違憲」作為拒絕監督的藉口，狠狠打臉自己在大選前的親口承諾：「總統有義務應立法院要求，赴立法院進行國情報告。」請問賴總統，您講的話，究竟有沒有一絲半點的真心？

