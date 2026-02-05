賴清德稱「接受九二共識就是推展統一」 國民黨嗆造謠：只會抹紅扣帽子

總統賴清德今（5日）說，若有人接受「九二共識」，台灣方案就是「一國兩制」，代表其積極推展兩岸統一。（資料照／鄒保祥攝）

總統賴清德今（5日）說，若有人接受「九二共識」，台灣方案就是「一國兩制」，代表其積極推展兩岸統一。對此，國民黨回應指出，請賴清德不要造謠，九二共識跟統一毫無關聯，賴清德此舉是在抹紅國民黨。

國民黨今表示，請賴清德總統不要帶頭造謠，九二共識和「一國兩制」亳無關聯，和「統一」更扯不上邊。國民黨智庫赴大陸交流，立刻為台灣民眾帶來和平紅利，賴清德急了，語無倫次的抹紅國民黨。

國民黨說，九二共識是兩岸交流的政治基礎，兩岸交流的鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題。

國民黨指出，九二共識和「一國兩制」毫無關聯，習近平也從未講過九二共識就是一國兩制，賴清德捏造習近平言論，自導自演，大搞認知作戰，「自己做不到和緩兩岸關係，就只會抹紅扣帽子？」

「人民已經受夠意識形態掛帥，台灣需要的是務實，不是口水。」國民黨表示，賴清德無視川普政府「已放棄走對抗中國大陸老路」；川普昨天和習近平通話，強調願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展，賴清徳還在自說自話、吹噓台美關係，只會讓台灣淪為中美交易的籌碼。

國民黨強調，其把關國防預算的原則不變，支持國防預算合理增加，但反對空白支票；軍人加薪也是強化國防，呼籲執政黨盡速編列預算、主動化解朝野僵局。



