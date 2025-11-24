賴清德稱「有錢有閒」看演唱會 白委酸離庶民、年輕人愈來愈遠

賴清德總統日前稱，許多人有錢有閒可以買演唱會的門票，代表台灣這幾年經濟進步，引發外界議論。（資料照／周麗蘭攝）

南韓知名女團Twice出道十年首度於22、23日在台灣舉辦演唱會，也是該團台籍成員周子瑜首次返鄉開唱，賴清德總統日前卻稱，許多人有錢有閒可以買演唱會的門票，代表台灣這幾年經濟進步，引發外界批評失言。民眾黨主席黃國昌24日也酸說，賴的認知代表與一般庶民生活、年輕族群愈來愈遙遠。

黃國昌24日上午舉辦「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會，會後接受媒體訪問。被問到怎麼看賴清德稱台灣人有錢又有閒可買演唱會門票？黃國昌表示，受歡迎的偶像團體到台灣表演，把整個演出辦得熱熱鬧鬧，讓所有歌迷享受好的表演，這是大家共同期待的事情。

黃國昌提及，在面對演唱會演出時，政治人物盡量別幫人家去貼政治色彩，因為藝人的舞台就是在表演台上，不要因為自己要增加政治上的詮釋，反而造成藝人非常大的壓力或不方便，「我想周子瑜的事情，從過去至今就是很好的例子」。

黃國昌指出，至於台灣人的確有些人是有錢有閒，但希望提醒賴清德注意，有更多的是繳不起房租、成不了家、養不了小孩的年輕人，年輕世代於現在的經濟環境中，高工時、低薪、月光族早已是常態，恐怕不是賴清德所謂有錢有閒，賴的認知只代表他跟一般庶民生活、離年輕族群愈來愈遙遠。

