賴清德稱「有錢有閒」看演唱會 黃國昌批：認知離年輕族群越來越遠

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

南韓女團TWICE出道十年終於首度來台舉辦演唱會，22、23日接連在高雄世運演出，也是台灣成員周子瑜首次回家鄉開唱，總統賴清德日前受訪談及此事，竟稱有許多人有錢又有閒可買演唱會的門票，代表台灣這幾年經濟的進步，引發外界砲轟失言。民眾黨團總召黃國昌今（24日）批，政治人物盡量別幫人家貼上政治色彩，也別為增政治詮釋反而造成藝人非常大的壓力跟不方便；他也說，賴清德應注意更多年輕世代高工時、低薪、月光族，這代表賴的認知已離年輕族群越來越遙遠。

黃國昌上午召開「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會，會後接受媒體聯訪，被問到怎麼看賴清德說台灣人有錢又有閒？黃國昌指出，受歡迎的偶像團到台灣表演，相信把整個演出辦得熱熱鬧鬧，能讓所有歌迷享受到好的表演，這是大家共同期待的事。

黃國昌表示，當然在面對這樣子的演唱會演出時，他覺得政治人物盡量不要幫人家去貼上政治的色彩，因爲藝人的舞台，其實就是在表演台上，不要因為自己要去增加政治上詮釋，反而造成藝人非常大壓力跟不方便，「我想周子瑜的事情，從過去到現在就是一個很好的例子」。

黃國昌說，至於台灣人的確有一些人是有錢有閒，但他希望提醒賴清德總統注意，有更多是繳不起房租、成不了家、養不了小孩的年輕人，我們年輕的世代，在現在的經濟環境當中，高工時、低薪、月光族，早就是常態，恐怕不是賴清德總統所講的有錢有閒，賴的認知只代表了他跟一般的庶民生活、離年輕族群越來越遙遠。

