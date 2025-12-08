賴清德稱「留中華民國、不宣佈台獨」 鄭麗文嗆：把台獨黨綱下架

賴清德總統於10月31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





針對賴清德總統稱「留著中華民國有助於團結台灣社會」，國民黨主席鄭麗文7日表示，國家元首對於國家定位應該要穩定清楚，而不是一直策略性的不斷變化。既然賴總統說沒有台獨問題，沒有宣佈台獨的必要，誠摯希望賴總統、賴主席乾脆直接廢除民進黨台獨黨綱，讓大家相信你說的話是真的。

鄭麗文表示，她在10天前賴總統記者會後就公開勸告賴總統，不要點火，不要玩火。果然短短不到10天，賴總統就要改口幫自己轉圜，幫自己找樓梯下。但身為國家元首，對於重大的國家定位應該要穩定清楚，而不是一直策略性的不斷的變化，造成大家的困擾。

其次，鄭麗文指出，既然賴總統說沒有台獨的問題，沒有宣佈台獨的必要，她誠摯希望賴總統、賴主席乾脆下架台獨黨綱，直接廢除台獨黨綱，讓大家相信你說的話是說真的。如果今天賴總統在沒有宣佈台獨的必要之下廢除台獨黨綱，真的是跨出團結中華民國最關鍵的一步，相信朝野政黨、起碼包括中國國民黨在內，一定願意跟賴總統為了中華民國的未來團結一致。「所以，到底哪一個賴總統講的話才是真的呢？到底哪一個賴總統講的話才真正代表賴總統呢？」

鄭麗文強調，賴總統的談話再次證明了中華民國的確是唯一可以保護台灣最重要的這把傘，大家就應該要認同中華民國、捍衛中華民國。中華民國不是像賴總統所說的只是4個字的名稱而已，中華民國所代表的是亞洲第一個民主共和國，民有、民治、民享的核心價值。

「賴總統，您真的尊重中華民國所代表的民主法治自由的價值嗎？」鄭麗文質疑，中華民國是一中憲法，您認同嗎？中華民國保障人權，你卻對陸配毫不留情的歧視。此外，中華民國的價值是尊重地方自治的民主憲法，而賴總統到今天都還對地方政府的財劃法財源死抓不放。「賴總統，你真的相信中華民國，真的認同中華民國憲法的核心價值嗎？」希望賴總統能夠誠懇的回答這些問題。

鄭麗文嚴正表示，台灣不能再內耗，尤其不要拿中華民國4個字來玩廉價的政治遊戲。真的非常希望團結在中華民國的憲法之下，不再搞對立，不再搞撕裂，台灣不能再內耗，誠摯希望賴總統，下架台獨黨綱，支持、相信中華民國憲法的核心價值。

