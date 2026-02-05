賴清德稱 美中台四個不變

針對川習通話提及台灣議題一事，賴清德總統回應表示，美中台關係將維持「四個不變」，台美關係堅如磐石。（本報資料照片）

川習4日通話，新華社報導，大陸領導人習近平對川普總統說，台灣問題是美中最重要問題，台灣是中國的一部分，而且務必慎重處理對台軍售。川普發文證實有談到台灣，但未多說明。對此，賴清德總統5日表示，這一次中美領袖對話，在美中台三邊關係將維持「四個不變」，台美關係堅如磐石，各項合作計畫不會改變。賴清德並喊話在野黨，勿因進行兩岸合作，就推遲審查中央政府總預算與國防特別預算。

喊話在野 通過國防預算

賴清德甫於3日於總統府召開記者會，說明台美1月27日舉行「經濟繁榮夥伴對話」獲致的成果，台美將攜手走進世界。川普忙於處理中東事務之際，突然於4日與習近平通話，頗令國際意外。《紐約時報》報導指，習近平是就川普始終刻意迴避的問題「台灣的未來」，發出了警告。白宮官員隨後以電郵回覆媒體詢問表示，「我們的對台政策沒有改變」。

新華社報導，習近平強調，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去」。習並警告，「美方務必慎重處理對台軍售問題。」

據新華社報導，川普表示，「我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定。」川普在「真實社群」平台上發文說，他與習近平的私人關係「極其的好」，而且2人都意識到保持這種關係的重要性。他相信，在未來3年總統任期內，與習近平及中華人民共和國的關係，他都將會取得許多積極成果。

九二共識 就是推動統一

川普並罕見地承認，台灣問題是雙方討論的6、7個議題之一，但他未透露具體細節，而是大談涉及美中貿易的內容。

賴清德昨日赴彰化與紡織產業座談前，似有準備，停下腳步接受訪問。賴清德指出，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。

這四個不變包括第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；第三，美國維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫不會改變。

國共論壇剛落幕，媒體詢問如何看待習近平要求川普慎重處理軍售問題，賴清德先說，關於九二共識，中國國家主席習近平先生已多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間；如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕，表示此人確是中國人，並積極推動兩岸的統一。

川普明言 重視陸方關切

賴清德接著呼籲，要進行兩岸的交流合作，須先辦好正事，中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，才可贏得國人信任，不至於對台灣帶來危險。

大陸國台辦發言人陳斌華昨日強調，習近平的重要講話，闡明陸方在台灣問題上的嚴正立場，為做好對台工作提供了根本遵循。

陸委會發言人梁文傑則說，有看到習近平表達他對台灣問題的重視及軍售問題的立場，但沒有看到美國或川普總統，對習近平所提這些問題的說法，「看起來是中方表達了立場，美國只是聽到、收到了。」

國安人士昨晚表示，北京目的在於營造其能「管控台灣情勢」態勢，預期4月川習會之前，北京會持續上演這套「管控台灣、外部硬朗」劇本。此外，北京將台美高科技合作視為對中國的「卡脖子」，未來數月將傾力阻止此類合作。