賴清德稱「許多人有錢有閒看演唱會」 黃國昌嘆：離年輕族群越來越遠

韓國團體TWICE在台灣演出，總統賴清德表示，「TWICE的周子瑜，我們台南麻豆人，要回來表演了」他藉此吹捧政績，強調台灣經濟進步，「許多人不僅有錢、又有閒，可以買演唱會的門票」，不食人間煙火，引發網友撻伐。對此，民眾黨主席黃國昌醒賴清德，台灣人的確有一些人是有錢有閒，但更多是繳不起房租、成不了家、養不了小孩的年輕人。高工時、低薪、月光族，早就是常態。他的認知，只代表了他跟一般的庶民生活、離年輕族群越來越遙遠。

針對賴清德蹭周子瑜，黃國昌表示，政治人物盡量別幫人家去貼上政治的色彩，因爲藝人的舞台，其實就是在表演台上，不要因為自己要去增加政治上詮釋，反而造成藝人非常大壓力跟不方便，「我想周子瑜的事情，從過去到現在就是一個很好的例子」。

黃國昌說，至於台灣人的確有一些人是有錢有閒，但他也提醒賴清德總統注意，有更多是繳不起房租、成不了家、養不了小孩的年輕人，台灣年輕的世代，在現在的經濟環境當中，高工時、低薪、月光族，早就是常態。恐怕不是賴清德總統所講的有錢有閒，他的認知，只代表了他跟一般的庶民生活、離年輕族群越來越遙遠。

