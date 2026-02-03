賴清德稱「追逐名師不如一本好書」 全教產炸鍋：輕蔑教師應公開道歉

總統賴清德在台北國際書展開幕致詞發言，引發全國教育產業總工會質疑是貶抑教師，呼籲公開道歉。（張哲偉攝）





台北國際書展今（3日）開幕，總統賴清德致詞時分享過往推動閱讀的經驗，提到「與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書」，引發全國教育產業總工會（全教產）不滿，認為相關說法對教師不敬，已在基層引起嘩然，呼籲總統向全台教師道歉。

賴總統表示，過去擔任台南市長期間，曾觀察到家長傾向讓孩子擠進明星學校。他當時向校長、老師與家長分享觀點，認為與其只看學校名氣，不如重視教學與閱讀環境，因而大力推動閱讀計畫。

全教產指出，這段談話在教師間引發反彈，質疑「這是總統應該說的話嗎？」理事長林蕙蓉也提到，日前教育部長鄭英耀曾就教師上街抗議發言，強調「老師應該回到學校把孩子教好」，如今總統又在書展場合提及「與其找好老師，不如找好書」，兩者言論相互呼應，讓教師感到被貶抑。

全教產認為，總統在國際書展場合發表上述言論，對教師專業與付出造成傷害，鄭重呼籲應向全台教師公開道歉。（責任編輯：殷偵維）

